Vicente Moreno: "Raphinha está infravalorado"

Osasuna visita este sábado el Estadi Olímpìc Lluís Companys de Montjuïc para enfrentarse al Barça en la 27ª jornada de LaLiga EA Sports. Los navarros visitan la capital catalana con el recuerdo de la victoria ante los culés en la primera vuelta por 4-2 en El Sadar. Aquella fue la primera derrota de Hansi Flick como técnico blaugrana en la competición doméstica, en un encuentro en que realizó varias rotaciones.

“Raphinha y Lamine no jugaron de inicio y son dos jugadores que si no son titulares, en el equipo que sea, marcan las diferencias. Cualquiera de los dos. Raphinha, por ejemplo, está infravalorado. Lo veo de los mejores del mundo, si no el mejor, con más influencia en el juego ofensivo y defensivo, en el trabajo de equipo e individual. Estamos hablando de jugadores ‘top’", dijo Vicente Moreno en la rueda de prensa previa a enfrentarse este sábado al Barça.

Al respecto de las rotaciones que Hansi Flick planea para este encuentro, que se disputará tres días antes de la vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Benfica, dijo lo siguiente: "A veces decimos que queremos jugar contra los mejores. Y yo digo que no juegue ninguno. No sé si habrá algún cambio pero será un once reconocible. No tengo ninguna duda”.

El técnico valenciano también fue preguntado por si firmaría el empate contra el líder de la clasificación. Moreno fue muy claro con su respuesta: “A mí me resulta difícil firmar el empate. Con tantos empates como estamos cosechando, no estamos ahora para conformarnos con el empate. Otra cosa es que después del partido para el 90% de los humanos puede ser bueno empatar en el campo de un Barça que se está jugando la Liga, pero vamos a apurar posibilidades e intentar ganar. Si no puede ser, será bueno el empate pero antes de todo siempre queremos ganar".