Vicente Moreno: "También perdemos jugadores por tener que jugar este jueves"

El entrenador de Osasuna, Vicente Moreno, explicó este miércoles en la previa del partido ante el Barcelona que el objetivo del equipo es "certificar la permanencia cuanto antes" y se mostró convencido de que lo van a conseguir. Con todo, se lamentó por la obligación de tener que jugar en esta fecha. "Nosotros también perdemos una serie de jugadores por jugar mañana".

Moreno compareció ante los medios de comunicación antes de enfrentarse al Barcelona este jueves a las 21:00 en el partido correspondiente a la jornada 27 de La Liga que fue aplazado por la muerte del médico del Barça, Carles Miñarro, horas antes del encuentro.

Osasuna necesita ganar para romper la racha negativa que acumula de una victoria en los últimos 15 partidos de liga y lo buscará ante el líder y el domingo ante el Athletic de Bilbao: "Son dos partidazos que hay que disfrutarlos y jugarlos bien. Tiene un punto de dificultad jugar contra el que quiere ganar la liga y quien quiere entrar en 'Champions'. Te exige sacar lo mejor de ti mismo", afirmó Moreno en rueda de prensa.

El preparador rojillo explicó que le sirven "algunas cosas" de lo que preparó para el partido del 8 de marzo, pero que otras cambiarán porque "no hay dos partidos iguales". Moreno no dió pistas, pero aseguró que tiene muy clara la alineación que presentará mañana, sin Bryan Zaragoza, lesionado, ni Lucas Torró, sancionado.

Las dudas con Boyomo

El camerunés Enzo Boyomo se desconoce si llegará para el partido desde la concentración con su selección, por lo que, aunque el entrenador confirmó, ha dejado entrever que no jugará de inicio: "primero vamos a ver si llega, que tampoco lo sabemos al 100%, ya que no viene directo. Hay que esperar primero a ver si llega y, luego, evidentemente, no voy a dar pistas, pero tenemos las ideas claras de lo que vamos a hacer mañana en cuanto a la alineación. Y bueno, vamos a ver. Mañana haremos recuento de lo que tenemos y acabaremos de decidir."

Osasuna recurrió la fecha del partido, pero una vez fijado el horario y el día, Moreno comentó que se centraron en preparar el partido con los jugadores que tienen disponible y añadio que: "nosotros también perdemos una serie de jugadores por jugar mañana".

FC Barcelona

También se refirió al rival, al que ha considerado un "muy buen equipo" en lo colectivo y en lo individual. "Es un reto para cualquiera que vaya a jugar contra el Barcelona. Lo que tenemos que hacer es confiar. Tenemos ahora dos rivales duros, pero a los que les hemos ganado esta temporada, necesitamos esa confianza en hacer las cosas bien", dijo en referencia a la victoria ante el Barcelona en el Sadar en la primera vuelta y ante el Athletic en San Mamés en Copa.

Moreno indicó que cuando los equipos se juegan las cosas es en las últimas 10 jornadas y que quiere llegar de la mejor manera posible: "Lo que hagamos ahora marcará el devenir del equipo. Vamos a intentar sumar para entrar bien en los últimos 10. Muchas veces nos resignamos a quedarnos solo con un objetivo, pero el propio fútbol te va marcando, pero ahora nos tenemos que centrar en eso. Tenemos que hacerlo cuanto antes, desde esa responsabilidad que tenemos con nuestra gente y con el propio club".

El entrenador de Osasuna, preguntado por la poca rotación en sus onces, explicó que busca "poner el mejor once posible para ganar el partido" y que, al no jugar varias competiciones, rota en función del rival o del estado de forma, pero afirmó que "el equipo a nivel físico está en buenas condiciones, fantástico, lo podríamos ver con números objetivos".