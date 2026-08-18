Vicente del Bosque (75 años): "Rodri domina todos los aspectos del juego: corto, largo, los cambios de lado y de orientación, las ayudas… todo"

Pocos hombres viven hoy en España con mayor cariño del que recibe Vicente del Bosque. El exjugador y exentrenador de fútbol se consagró como leyenda absoluta del deporte español en 2010 cuando consiguió llevar a la Selección a lo más alto con la victoria en el Mundial de Sudáfrica.

Tranquilo, sin hacer aspavientos cuando la situación iba costa abajo, pero tampoco sin muestras de extra motivación cuando iban bien, Del Bosque siempre ha destacado por ser un tipo calmado, capaz de analizar las situaciones sobre el césped con la mente serena.

Vicente del Bosque fue el arquitecto del Mundial de España en 2010. / RTVE

Con el mismo sosiego atendió a 'El País' unos días antes de que España se enfrentara a la Argentina de Leo Messi en una final cuyo resultado permitió bordar la segunda estrella en las próximas zamarras de La Roja y consolidó al conjunto de Luis de la Fuente como otro equipo de leyenda.

Rodri, Pedri y Lamine Yamal

El técnico salmantino alabó el trabajo del combinado nacional, pero quiso poner acento en el papel de Rodrigo Hernández. En esas fechas parecía que el centrocampista recalaría en el Real Madrid de manera prácticamente segura, aunque finalmente ha terminado siendo el FC Barcelona el equipo que le ha convencido para sumarse al proyecto de Hansi Flick.

Rodri, a su llegada a Barcelona / Alejandro Garcia / EFE

"Rodri domina todos los aspectos del juego: corto, largo, los cambios de lado y de orientación, las ayudas… todo", señalaba el exseleccionador nacional, que pudo dirigir al referente histórico mundial en la posición de pivote, Sergio Busquets.

Además, también reveló que era "mejor no hacer paralelismos" entre selecciones, así como en la dupla que formaban 'Busi' y Xabi Alonso y la falta de conexión que pareció verse entre el exjugador del City y Pedri. De hecho, durante el torneo, De La Fuente terminó sentando al canario en favor de Fabián Ruiz.

Pedri, durante un entrenamiento de la pretemporada / FC Barcelona

Sin embargo, el timón de la selección fue entregado al madrileño desde el primer momento, con Pedri como escudero, mientras que en el Barça es el '8' el dueño de la medular. Esta situación puede ser la clave para augurar un mejor funcionamiento de esta dupla en el Camp Nou, a las órdenes de todo un estratega como Hansi Flick.

Del Bosque también habló de Lamine Yamal, de quien resaltó que es "un jugador muy atractivo", su profundidad, conducción y capacidad de abrir el campo, aunque también comenta que tenía más esperanzas puestas sobre el joven de Rocafonda: "Precisamente por lo que se espera siempre de él, también esperábamos un poco más", comentaba.