Vicent Guimerà: "En el fútbol y en la cocina es mejor mirar en casa antes de ir a comprar fuera"

Vicent Guimerà, chef y artífice de L'Antic Molí, lleva 20 años elevando la cocina a otro nivel, siendo uno de los abanderados del 'slow food' y de los productos de Kilómetro 0. Galardonado con una Estrella Michelin en 2017 y una Estrella Verde Michelin en 2020, apuesta por un regreso a los orígenes utilizando la economía circular para abastecer a todo el complejo, gracias a la huerta de una hectárea con la que cuentan. Aficionado y apasionado del Barça desde pequeño, tuvo el honor de acoger en su 'casa' la boda de Oriol Romeu.

¿Cómo es posible que en un pueblo de 6.000 habitantes haya dos restaurantes con Estrella Michelin: el vuestro, L’Antic Molí, y Les Moles?

Buena pregunta. Pues no sé, la verdad que se entiende al final por la gastronomía, ¿no? Por la apuesta que se hace y por la diversidad que hacemos los dos. Al final, tanto un sitio como otro son tipos de cocina diferentes que aporta riqueza a la zona y eso es muy importante. Esa biogenia entre la Comunitat Valenciana y Catalunya, que haya dos estrellas Michelines es un orgullo para la zona, para el Montsià.

¿Cómo ha sido el camino hasta llegar hasta aquí?

Este año hacemos 20 años en nuestra trayectoria. Y la verdad que lo dividiría en dos fases: los diez primeros años y los diez segundos. Empecé con 24 y los diez primeros años fueron un poquito... Esa parte de juventud. Yo no soy una persona que hubiese estado en muchos restaurantes. Estuve buscando mi cocina, mi forma, mi proyecto, algo que me ilusionara. Por lo tanto, han sido diez años de trabajar, trabajar y trabajar mucho. A los 10 años de L'Antic Molí, decidí hacer mi zona donde poder expresar mi gastronomía más mía propia. Hicimos un comedor más gastronómico, separamos las dos líneas entre la zona amunt y el restaurante gastronómico. Ahí empezamos ya a definir realmente ese camino. Y fue cuando en el 2016-2017 nos dieron la Estrella Michelin. La decisión tomada a los diez años, en 2014 en dos años tuvimos la recompensa del esfuerzo. Estos diez últimos años han sido para hacer proyectos, cerrar círculos, y eso da una satisfacción a mí a nivel personal, pero a nivel equipo también.

Enmarca su cocina dentro del ‘slow food’. En un momento en el que la vorágine de la inmediatez, el capitalismo y el clickbait nos devora, ¿es más necesario que nunca volver a los orígenes?

Ahora mismo estamos en un proyecto que se llama Proyecto Manos, que llevamos tres años con él y ahora el menú degustación se llama ‘El mundo que vuelve’. Es una forma muy extraña de nombrar un menú degustación. Lo que queremos expresarnos con esto es que con nuestro Proyecto Manos damos pasos muy atrás para volver a empezar. Empieza en nuestra tierra, en nuestra propia huerta de una hectárea que tenemos, donde de allí nos hacemos nuestra economía circular para abastecer todo el complejo de L'Antic Molí. Entonces empezamos a cocinar desde ahí y esto es el reflejo puro de dónde tenemos que ir, a lo que hacían nuestros abuelos. Tratar la tierra, lo que llegaba de la tierra, lo que cocinábamos para cenar. Nos tiene que mandar a la tierra para comer. No podemos ir siempre por delante. Antes pensábamos qué íbamos a cocinar y qué íbamos a comprar y miramos qué va a salir de la tierra para poder dar a comer a la gente.

También apuesta por la cocina de Km. 0.

Apostamos por estos pequeños productores. Ya puede ser una quesería, las pequeñas barcas que salen a pescar. Buscamos esos pequeños proveedores que día a día hacen bien sus cosas, tratan muy bien a sus animales, sabes lo que le dan de comer. Si esto tarda cuatro meses, pues tarda cuatro meses y si no hay, no hay. Esto, aunque nos parezca así de raro, es lo que tienen a los que hacer. Ahora solo pensamos en tener muchos pollos, tener los supermercados llenos… Al final, es lo que nos tiene que dar el payés, el ramadero, el agricultor. Tendríamos que pensar así, porque si no estamos perdidos.

Una manera de pensar parecida a la que se lleva a cabo en Can Barça con La Masia

Exacto. Mejor mirar lo que hay en casa antes de ir a comprar fuera. Antes, toca formar bien a los de casa, apostar por lo que hay, y después, si no, pues ir a buscar afuera al mercado. Y si buscas, que tenga algo muy propio, que tenga valores.

¿Cuál es el primer recuerdo que tiene del Barça en su infancia?

No lo recuerdo, pero sí te puedo decir donde más mal lo pasé: la final de Atenas contra el Milan. Lo pasé muy mal. Dejé de ver el fútbol un buen tiempo, porque era jovencito, la ilusión, las ganas... Te enfadas con el mundo y te enfadas con todo. Y más con estas edades. Y más con estas edades.

¿Y qué le hizo reengancharse?

Pues nada, volver a verlos, volver a ver cómo juegan, al final sentir, ¿no? Siempre sientes los colores. Y siempre hay algún partido, por lo que sea, que te vuelve a enganchar, ¿sabes? Veo algún partido con un amigo y aquel día es maravilloso y te vuelve a enganchar. Con Guardiola me enganché. Siempre he sido muy futbolero, me encanta ver los partidos, cómo juegan, las tácticas…

Si no me equivoco, Oriol Romeu celebró su boda con usted, en L'Antic Molí. ¿Cómo fue la experiencia?

Tenemos muy buena relación con Oriol. Es un chico estupendo, es una bellísima persona. Confió con nosotros y fue una experiencia muy bonita.

¿Cómo valora su etapa en el Barça y su reciente regreso al Girona?

Siempre donde ha ido, le he mandado un mensaje dándole mi apoyo. Ha tenido mala pata en el Barça, pero la vida son etapas. Comparo también a los futbolistas, aunque a otro nivel, con nosotros. Nos dan la Estrella Michelin, aparecemos en un mapa muy grande donde todos tienen la opción de poder opinar; y cuando nos jubilamos o paramos ya no somos nadie. Lo más importante son las personas y yo creo que Oriol, en lo que ha demostrado en su etapa futbolística, es una gran persona. Hay que aplaudirle y espero que ahora en el Girona vuelva a aparecer.

Ya por último, ¿un pronóstico para esta temporada?

Pinta bien. Creo que estamos un poquito más con actitud positiva, veo más ganas, veo más ataque arriba, ya no dejan jugar al contrario… Pero la Liga es larga, hay muchos partidos. Hay que apostar por la juventud y la masía, pero también tiene que haber experiencia en el vestuario.