Viaje a los orígenes de Joan Garcia en el Espanyol: "Es imposible no cogerle cariño a un club después de tantos años"

Empezó a darle patadas a un balón con cuatro años en el CE Sallent como jugador, hasta que retrasó su posición hasta situarse bajo palos, por influencia de su hermano. Pasó por el CE Manresa en benjamines y pasó a la Damm en alevines hasta que firmó por el Espanyol en 2016, con 15 años. Casi una década después, Joan Garcia se ha convertido en uno de los mejores porteros del mundo y ha dado el paso más importante de su trayectoria como profesional: fichar por el Barça.

El club blaugrana hizo efectivo el pago de la cláusula de rescisión estipulada en su contrato como blanquiazul: 25 millones de euros más IPC. Un movimiento que ha levantado mucha polémica entre la afición perica por la rivalidad histórica que viven con el Barça. Un salto profesional prácticamente irrechazable.

Para conocer mejor cómo transcurrieron los primeros años de Joan Garcia en el Espanyol, hablamos con Javi Ortiz, actual entrenador de porteros del Sandefjord noruego, y que coincidió con el nuevo fichaje del Barça en las categorías inferiores del club blanquiazul entre 2017 y 2019.

¿Cuándo y cómo se fijó el Espanyol en Joan García?

Si no me equivoco, fue en torno a 2016. En ese momento estaban Jordi Lardín como director deportivo, también David Fernández… Estábamos buscando porteros para conocer el nivel de la liga. Nosotros, con la generación de 2001 —una generación muy potente en Catalunya— ya teníamos buenos porteros: Ángel Fortuño, que tenía un nivel similar al de Joan, y Juan Vicente Canales, otro portero con mucho potencial, pero no ha llegado tan lejos y está en nivel regional. En ese momento, teníamos a los mejores porteros, junto al Barça, que contaba con Arnau Tenas.

Nada mal esta generación.

Recuerdo que Juan Vicente se lesionó de la rodilla y decidimos incorporar a Joan, que venía de hacer una temporada muy buena en el Damm. Ya llevaba tiempo destacando, y aunque teníamos la posición bastante bien cubierta, él tenía unas condiciones físicas brutales en esa época, en comparación a los porteros que ya teníamos.

Aun teniendo buenos porteros, y pese a la lesión de Canales, ¿por qué reforzasteis todavía más la portería?

Porque estábamos en uno de los clubes más grandes de España, con muchos partidos al año: Liga, Copa Catalunya, torneos que vas fuera… Eso te permite tener una plantilla más amplia que en otros clubes con menos carga competitiva. Además, íbamos rotando porteros de distintas categorías. Cuando subes al juvenil, por ejemplo, mezclas porteros de primer y segundo año. En ese momento, como no teníamos clara la portería de la generación del 2000, vimos la opción de incorporar a alguien del 2001.

Joan Garcia (el primero por la derecha de la fila superior), junto a la plantilla del Juvenil B del Espanyol de la temporada 2017/18 / RCD Espanyol

¿Recuerdas qué pensaste la primera vez que viste jugar a Joan?

No tenía la mejor coordinación posible porque era un chico muy muy alto y delgado, que dio el estirón demasiado pronto y no tenía desarrolladas esas cualidades coordinativas no las tenía del todo desarrolladas. Pero lo que más me impresionó fue su capacidad para entender el juego y asimilar correcciones. Eso es lo que ha hecho que mejore tan rápido respecto a otros porteros de su nivel.

¿Se le hizo grande el cambio de club, a una institución más grande?

Yo no lo recuerdo así. Tenía errores de falta de experiencia en partidos importantes, pero no recuerdo nada de pensar ‘ostia, le está costando’.

¿Y cómo era Joan a nivel personal en aquel entonces?

Era un chaval magnífico. Se llevaba bien con todo el mundo, siempre sonriendo, muy profesional tanto dentro como fuera del campo, a pesar de su juventud. Recuerdo que en su primer año estaba en Sallent y no vivía en la residencia del club, pero siempre que le llamaban para subir con el siguiente equipo siempre decía que sí y le traía su padre. Era un chico muy predispuesto.

¿En qué aspectos trabajasteis más para ayudarle a crecer como portero?

Joan llegó con una buena base, pero no al nivel de los porteros que ya teníamos. A partir de ahí, empezó a entrenar con nosotros aspectos como la defensa del espacio, el juego aéreo, la portería… En esas edades no trabajamos solo la técnica y Joan lo asimiló todo muy rápido.

¿Fue titular desde el principio en las categorías inferiores del Espanyol?

No, nosotros alternábamos bastante porque en formación no sabes quién va a llegar arriba. Dábamos dos o tres partidos a cada portero para que todos tuvieran continuidad. En juvenil B ya jugó más, aunque subió pronto al filial siendo joven, y ahí no jugó. Como es normal, dio el salto por sus cualidades, pero eso redujo su tiempo de juego. Igual pasó al pasar del filial al primer equipo.

Joan Garcia durante un entrenamiento en las categorías inferiores del Espanyol, bajo las órdenes de Javi Ortiz / Javi Ortiz

¿Te ha sorprendido su rendimiento esta temporada?

No, porque ves al mismo Joan que conocíamos a los 16 años. La gran diferencia es la toma de decisiones: ahora es mucho más acertado. Al principio, en sus primeros partidos con el primer equipo, cometió errores en balones aéreos y generó dudas, creo que fue en Copa. Pero este año no hemos visto errores de ese tipo, ha sido muy regular.

¿Entiendes su fichaje por el Barça?

Claro. Ha sido uno de los mejores porteros de la Liga y encaja muy bien con el estilo del Barça. De hecho, sus características también lo harían encajar en muchos equipos de la Premier League y quizá más en Inglaterra que en España por sus cualidades de juego, por su dominio del juego aéreo y la defensa de la portería. No creo que tenga ningún problema para adaptarse al juego del Barça.

La portería del Barça exige mucho: pocas acciones, pero decisivas. ¿Lo ves preparado para eso?

Sí. En el Barça, las maniobras que tienes que tener son mucho más certeras. La presión no es la misma: si en un partido de Champions tienes una y la concedes… Dependerá de la paciencia que tenga el club o el staff con él si comete un error. Pero está preparado.

¿Crees que tiene margen de mejora en el juego con los pies?

Sí, puede seguir mejorando, también en otras facetas del juego. La relación con sus compañeros va a ser clave, sobre todo en la salida de balón. En el Espanyol tenía una relación muy clara con la defensa, pero menos compleja que la del Barça ofensivamente, pero sabía cuándo tenía que salir y cuándo no. En cuanto al juego de pies, a nivel de ejecución sí que puede mejorar, pero no creo que sea un mal portero en ese sentido.

Joan Garcia (el cuarto empezando por la derecha de la fila superior) con el resto de porteros de las categorías inferiores del Espanyol / RCD Espanyol

Teniendo defensas como Cubarsí o Íñigo delante, ¿será tan determinante su juego de pies?

Depende. Este entrenador del Barça arriesga menos en salida de balón que otros anteriores, así que dependerá del enfoque táctico. Pero en cualquier caso, Joan puede adaptarse.

¿Cómo has vivido la polémica que ha generado su fichaje por el Barça?

La entiendo, sobre todo por parte de aficionados muy pasionales que no viven el fútbol desde dentro. Pero para Joan es un beneficio. También lo es para el Espanyol en términos económicos. A nivel sentimental, puede doler, claro. Pero es difícil no tomar estas decisiones y lo que le habrá tirado del Barça es poder seguir en Barcelona.

Sigues cerca de tu familia y amigos, cobrando más, con opciones de ganar títulos…

Si ves la foto desde fuera y no eres seguidor de Barça o Espanyol, ves que para el chico es mejor.

Javi Ortiz durante un calentamiento con el Sandefjord noruego / Javi Ortiz

¿Es posible cogerle cariño a un club profesionalmente aunque uno haya sido aficionado de este desde pequeño?

Es imposible no cogerle cariño a un club, se llame como se llame, después de haber estado tantos años. Joan ha sido muy profesional y le ha dado mucho al Espanyol, igual que el club le ha dado mucho a él. Ha sido una relación beneficiosa para ambos. Quien se ofende, probablemente no conoce su día a día ni el del club. Es gente que tiene un sentimiento por el Espanyol muy muy grande y que solo lo ve en una dirección.

¿Le ves como suplente de Ter Stegen o como titular?

Desde fuera, lo veo como titular. El Barça tiene problemas para inscribir jugadores y ha invertido en él. Creo que lo han fichado para darle una oportunidad real. Cometerá errores, como todos, pero dependerá de la paciencia que tenga el club.

¿Qué futuro le auguras en estos seis años de contrato con el Barça?

No sé hasta dónde llegará, pero le deseo lo mejor y espero que lo gane todo. Tiene las condiciones para ser uno de los mejores porteros del mundo. Como siempre, el fútbol depende de dinámicas. Si el equipo va bien y él también, todo ayuda. Si el equipo va bien y él falla, se le complicará. Pero puede llegar muy alto si el contexto le ayuda.