Así es el viaje de Lamine Yamal a París

La gala del Balón de Oro ha generado una gran ilusión en Lamine Yamal. Su mera presencia como candidato al gran premio del fútbol mundial le ha generado mucho entusiasmo y estará muy bien acompañado en su viaje a París de este lunes.

Lamine se desplazará acompañado de 20 personas, 15 familiares además de otras 5 personas, entre las que figuran un responsable de comunicación y un Disck Jockey, según informó Helena Condis en la Cadena COPE.

La fiesta está servida en caso de resultar el vencedor, pero quedar por detrás de Ousmane Dembélé tampoco significaría un enorme revés ya que es el favorito. Lamine es consciente de ello y que a sus 18 años verse en el podio del fútbol mundial significa un gran honor.

Además, Lamine está nominado al trofeo Kopa, al mejor jugador joven del continente, en el que compite entre otros como su compañero Pau Cubarsí.

Lamine Yamal está tranquilo, aunque expectante a lo que pueda ocurrir. El crack vivió con el resto de lesionados la goleada ante el Getafe en el Johan Cruyff. Lamine se marchó del estadio feliz con la victoria de sus compañeros y este lunes prolongará su estado de alegría en París rodeado de los suyos.

Buena recuperación

La recuperación de la lesión en el pubis también va por el buen camino, como él mismo mostró en las redes sociales con una fotografía en el gimnasio, aunque Hansi Flick será muy prudente. "Hay que ir día a día", dijo respecto a los problemas de Lamine Yamal. No se quiere correr ni dar ningún paso precipitado.

Lamine Yamal se está recuperando de su lesión en el pubis / FC BARCELONA

De no estar al cien por cien no volverá a los terrenos de juego este jueves en la Liga frente al Oviedo. El siguiente compromiso es el próximo domingo ante la Real Sociedad en casa y el miércoles 1 de octubre espera el PSG en Montjuïc. Una fecha marcada en rojo en su calendario particular, aunque a día de hoy nadie sabe si será la de su regreso o ya habrá podido jugar antes.

Un Barça dominador

En cualquier caso, Lamine se sentirá como en casa en París, donde el Barça tiene un total de 17 nominaciones y aspira a ganar varios trofeos, aunque el Balón de Oro está complicado tanto en categoría masculina por la gran campaña de Ousmane Dembélé como en el femenino por la campeona de Europa y de la Champions, la inglesa Alessia Russo o la ex blaugranra, ganador de la gran competición europea, Mariona Caldentey. En cualquier caso, con Alexia Putellas y Aitana Bonmatí en la gala del teatro Chatelet tampoco se puede descartar que sean una de las ganadoras.

El Barça también aspira al premio al mejor club tanto masculino como femenino, su técnico Hansi Flick al trofeo Johan Cruyff, aunque Luis Enrique es el gran favorito, y en el trofeo Kopa femenino, Vicky López tiene muchas opciones de llevarse el trofeo. Cata Coll, por su parte, también puede llevarse el trofeo Yashin a la mejor portera de la temporada

El FC Barcelona, por tanto, será protagonista una vez más del gran evento futbolístico en el que volverá a faltar el Real Madrid con el enfado aún de no haber ganado Vinicius el pasado Balón de Oro. Kylian Mbappé ya reveló que seguirá el acto por televisión. Una estrella que se quedará sin foco por la polémica decisión blanca.