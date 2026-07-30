¡Viaje inminente de Ter Stegen para fichar por el Ajax!

El culebrón ha llegado a su fin. Tras varias semanas de espera y después de resolver los últimos flecos relacionados con cuestiones fiscales, Marc-André ter Stegen viajará entre hoy y mañana a Ámsterdam para cerrar definitivamente su salida del Barça. Según ha podido saber SPORT de fuentes del conjunto neerlandés, el guardameta alemán tiene previsto aterrizar en la capital de Países Bajos en las próximas horas para completar una operación que llevaba cerrada desde hace tiempo, pero que se había ido retrasando por motivos ajenos a lo deportivo.

Durante las últimas semanas se había dado prácticamente por hecho que el internacional alemán pondría rumbo a Ámsterdam de manera inminente. Sin embargo, el viaje nunca terminaba de producirse porque todavía quedaban algunos asuntos fiscales por resolver. El principal obstáculo era quién debía asumir los impuestos derivados de la operación en Países Bajos. Ter Stegen consideraba que ese coste debía recaer sobre los clubes, mientras que el Ajax entendía que no le correspondía hacerse cargo. Finalmente, el Barça, que asumirá cerca de un 90% de su salario, aceptó asumir ese importe para desbloquear definitivamente la salida del guardameta.

A partir de ese momento, los abogados de todas las partes han trabajado durante varios días revisando toda la documentación y los contratos, con el objetivo de dejar cerradas todas las garantías de cobro y evitar cualquier contratiempo de última hora. Una vez completado ese proceso, este jueves se alcanzó el acuerdo definitivo y la operación quedó lista para su ejecución. Si no surge ningún imprevisto, Ter Stegen viajará entre hoy y mañana a Ámsterdam para iniciar su nueva etapa en el Ajax.

Un viaje 'inesperado'

La resolución de la operación también despeja una de las incógnitas de los últimos días. Existía la duda de si Ter Stegen viajaría con el primer equipo al stage de pretemporada en Birmingham o si, por el contrario, permanecería en Barcelona para resolver su futuro. Finalmente, el alemán se subió al avión con el resto de la expedición, ha entrenado con normalidad junto a sus compañeros y ha seguido formando parte de la dinámica del grupo mientras se ultimaban los últimos detalles.

Si no hay ningún contratiempo de última hora, el siguiente paso será abandonar la concentración azulgrana para poner rumbo a Ámsterdam. Allí le esperan para completar los últimos trámites, pasar la correspondiente revisión médica y convertirse oficialmente en nuevo jugador del Ajax. De esta forma, el Barça da salida a uno de los nombres que más incertidumbre había generado durante este verano y pone punto final a un culebrón que se ha alargado mucho más de lo previsto.