Viaje de Deco a Lisboa en plena 'operación delantero centro'

Son días muy intensos en el mercado de fichajes de verano. A estas alturas de agosto, el Barça todavía tiene pendiente la incorporación de un delantero centro y Deco sigue trabajando para intentar encontrar una solución cuanto antes. La dirección deportiva lleva semanas analizando diferentes posibilidades ante las enormes dificultades que presenta la operación por Julián Álvarez.

En este sentido, tal como ha avanzado 'RAC 1' y ha podido confirmar SPORT, Deco ha viajado este mediodía a Lisboa para avanzar en la planificación deportiva y afrontar una intensa jornada de reuniones. El director deportivo azulgrana ha salido desde la Terminal 1 del aeropuerto de Barcelona rumbo a la capital portuguesa con diferentes asuntos relacionados con el mercado encima de la mesa y con la búsqueda del delantero como una de las grandes prioridades.

Por ahora, se desconocen los agentes y clubes con los que tiene previsto reunirse durante el viaje, pero el Barça trabaja con varios candidatos para reforzar el ataque. La operación de Julián se ha complicado enormemente y el club sabe que debe tener preparadas otras opciones. Luis Suárez, jugador del Sporting, y Vangelis Pavlidis, del Benfica, son dos de los nombres vinculados con el conjunto culé en las últimas semanas.

Días importantes

De momento, fuentes del club han desmentido todos los rumores relacionados con el interés por Luis Suárez, adelantado por Fabrizio Romano. Veremos si este viaje de Deco a Lisboa cambia las cosas o no tiene nada que ver con el delantero colombiano. De hecho, el club asegura que el desplazamiento del máximo responsable deportivo no tiene nada que ver con la carpeta del '9'.

Con el final del mercado cada vez más cerca, los próximos días pueden ser relevantes para empezar a definir definitivamente el ataque azulgrana. Desde el Spotify Camp Nou se sigue insistiendo en que la dirección deportiva apurará hasta este fin de semana por Julián. La situación del argentino en el Metropolitano es insostenible y el Atlético ya ha abierto las puertas a traspasarlo al Arsenal... De momento, sin embargo, Gil Marín sigue sin querer saber nada del Barça.