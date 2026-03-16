Ni Via Veneto ni Gaudim: Ronald Araújo, enamorado de este restaurante de Castelldefels

La temporada de Ronald Araújo está siendo una auténtica montaña rusa. A finales de 2025, el futbolista uruguayo se tomó un descanso del FC Barcelona para priorizar su salud mentas después de revelar que sufría ansiedad y depresión desde hacía año y medio. No obstante, el defensa ya se encuentra en plena forma y debe ser una pieza clave para el tramo final de temporada.

Alejado de los terrenos de juego, el uruguayo está completamente enamorado de la vida en Catalunya, especialmente por su gastronomía. Uno de sus restaurantes favoritos se encuentra en Castelldefels: el chiringuito Chalito, cuyo uno de los dueños es Luis Suárez, exjugador del Barça.

El establecimiento gastronómico nació como "una apasionada marca local en Barcelona, comprometida con la creación y distribución de las milanesas más originales de la ciudad". Con el paso de los años, la marca se ha expandido y cuenta ahora con varios locales.

El más visitado por los futbolistas del Barça se encuentra en el chiringuito de Castelldefels, donde es habitual verlos acudir a disfrutar de sus platos, según confirmaron testigos al medio Metrópoli.

El restaurante de Luis Suárez / Chalito

La combinación de una ubicación privilegiada, vistas al mar y una oferta culinaria de calidad ha consolidado a Chalito como un lugar de referencia para Araújo.

¿Cuál es su oferta gastronómica?

El restaurante ofrece una propuesta centrada en las milanesas, elaboradas con base de ternera, pollo, lomo o berenjena rebozada. Son un verdadero placer y destacan por sus deliciosos y únicos toppings. Entre las más famosas se encuentran:

Napolitana : jamón cocido, salsa de tomate y mozzarella fundida.

: jamón cocido, salsa de tomate y mozzarella fundida. Fugazzetta : mozzarella fundida y cebolla salteada.

: mozzarella fundida y cebolla salteada. Ibérica: mozzarella fundida, jamón serrano, queso de cabra y tomates cherry confitados.

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Varias milanesas del Chalito / SPORT

El local ha recibido a jugadores de renombre como Lionel Messi y su familia, así como a Jordi Alba, y cada mes elabora más de 30.000 milanesas, sorprendiendo continuamente a su público.