Ni Via Veneto ni Botafumeiro: Raphinha, enamorado de este restaurante de Barcelona

La lesión de Raphinha son muy malas noticias para el FC Barcelona. El extremo brasileño sufrió un fuerte dolor en la pierna derecha durante el partido entre Brasil y Francia, lo que le impidió disputar la segunda mitad del encuentro. El viernes se confirmó la lesión tras las pruebas médicas, y el futbolista regresó a Barcelona para continuar con su tratamiento. Se estima que estará de baja durante al menos 5 semanas.

Es un duro golpe, ya que se perderá los cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid, así como varios partidos clave de LaLiga. Alejado de los terrenos de juego, Raphinha está encantado de vivir en Barcelona, especialmente por su gastronomía. Uno de sus restaurantes favoritos es 'La Cúpula Garraf'.

Este restaurante está abierto desde el año 1989 y se ha consolidado como un local que ofrece una de las mejores propuestas en cocina mediterránea tradicional y de mercado.

'La Cúpula Garraf' está situado en la Avinguda Llorach, 5, en el núcleo de Garraf, Sitges, y destaca por sus impresionantes vistas al mar. Se encuentra a solo 20 minutos en coche de Barcelona y a 8 minutos del aeropuerto, lo que la convierte en un lugar de fácil acceso y conexión.

'La Cúpula Garraf' ubicado en la Avinguda Llorach, 5, en el núcleo de Garraf, Sitges, / SPORT

El establecimiento gastronómico está abierto de martes a domingo de 12:45 a 17:30 y viernes y sábados también de 20:30 a 00:00. Solo cierran los lunes. Se pueden realizar reservas a través de su página web con 15 días de antelación.

¿Cuál es su oferta gastronómica?

En cuanto a su oferta gastronómica, 'La Cúpula Garraf' se distingue por ofrecer platos de alta calidad, combinando la excelencia con precios accesibles.

Su propuesta busca el equilibrio perfecto entre sabor y precio, destacándose especialmente por sus platos más representativos como:

Croquetas cremosas de Jamón Ibérico: 12,90 euros.

Canelón XL de Pato con Manzana al Oporto: 13,40 euros.

Pescaditos fritos con huevos estrellados: 17,50 euros.

Cigalas con cebolla confitada: 20,20 euros.

Fideua de cabello de ángel con colas de langostinos: 21,80 euros.

Arroz caldoso con cigalas: 30 euros.

Entrecot de Buey a la brasa con verduras y mayonesa de Dijon: 23,60 euros.

1/2 Espaldita de cordero al horno con patata panadera: 25,50 euros.

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Por ello, Raphinha no es el único futbolista de la primera plantilla del Barça que ha visitado 'La Cúpula Garraf', ya que también han estado Ronald Araujo, Gavi, Fermín, Lamine Yamal y el propio Hansi Flick.