Ni Via Veneto ni Botafumeiro: Pedri, enamorado de este restaurante de Barcelona

Pedri cayó de pie en el FC Barcelona. El futbolista canario se ha consolidado con comodidad en el primer equipo desde su llegada en 2020 y es un fijo en el once titular. Alejado de los terrenos de juego, el '8' del conjunto azulgrana está completamente enamorado de la Ciudad Condal, pero especialmente de uno de sus restaurantes.

En Barcelona hay miles de establecimientos gastronómicos, pero no todos ofrecen la misma experiencia culinaria. Los más destacables son el ABaC, el Via Veneto, Los Caracoles y el Botafumeiro, entre otros, pero Pedri se decanta más por el restaurante Disfrutar, abierto desde diciembre de 2024.

El restaurante de los cocineros catalanes Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas fue galardonado como el mejor restaurante del mundo en 2024, según la lista de 'The World's 50 Best Restaurants'.

Disfrutar se encuentra ubicado en el Carrer de Villarroel, 163, en el barrio del Eixample de Barcelona, concretamente frente al Mercado del Ninot, cerca del Hospital Clínic.

¿Cuál es su oferta gastronómica?

El restaurante ofrece una propuesta gastronómica que gira en torno al menú degustación, con una cocina de estilo claramente vanguardista y donde los platos destacan por su gran personalidad, marcadamente mediterránea.

Disfrutar ofrece dos menús degustación principales, ambos con un precio de 315 euros por persona:

Menú Disfrutar Classic : ofrece platos que se han consolidado como clásicos del restaurante.

: ofrece platos que se han consolidado como clásicos del restaurante. Menú Disfrutar Festival: una selección que resalta las novedades de la temporada actual.

06/06/2024 Una camarera con uno de los platos del menú degustación del restaurante 'Disfrutar' de Barcelona / Kike Rincón - Europa Press

Pedri no es el único jugador del Barça que acude habitualmente a Disfrutar, ya que los cocineros del establecimiento aseguraron en distintas entrevistas que recibir a jugadores del conjunto azulgrana en su restaurante siempre es algo especial.