Vía libre para la renovación de Flick con el Barça hasta 2028

Hansi Flick celebró la proclamación de Joan Laporta como nuevo presidente del Barça en unas elecciones en las que el técnico alemán siempre ha dejado claro que apostaba por la continuidad para dar estabilidad al proyecto. El técnico alemán ya tiene negociada su renovación con el club blaugrana y prácticamente pactada a la espera de que Laporta fuese reelegido. El acuerdo entre las dos partes es de una temporada más, por lo que Flick se comprometerá con el Barça hasta junio del 2028, fecha en la que probablemente ya daría por acabado su ciclo en el banquillo blaugrana tras recalar en el club en 2024.

Las negociaciones para atar la continuidad de Flick se iniciaron ya a finales del año pasado, pero todo quedó encarrilado en un encuentro entre Laporta, el propio Flick y su agente, Pini Zahavi, durante el mes de febrero en Barcelona. El alemán prefirió retrasar el anuncio de su continuidad una vez pasadas las elecciones ya que Flick tenía claro que solo quería continuar si se mantenía el proyecto deportivo con Laporta al frente del club. Esa premisa ya se ha conseguido, por lo que el acuerdo de renovación será válido a la espera de que el Barça lo haga oficial.

Hansi Flick siempre ha querido renovar temporada a temporada y ya el año pasado prolongó hasta el 2027. No desea vincularse a largo plazo a pesar de que el entrenador vive una auténtica historia de amor con el Barça y con Barcelona. Flick está encantado de su vida en la ciudad y también en un proyecto en el que ha apostado por los jóvenes. Cree que hay muchísimo margen de mejora y su gran objetivo es poder ganar la Champions con una generación de futbolistas que irá creciendo a su lado.

La sintonía del entrenador con la dirección deportiva es total y ya se han sentado las bases de la planificación de futuro. Con una gran parte de la plantilla blindada, Deco tiene el reto de firmar a un delantero centro y un central de primerísimo nivel para augmentar la calidad del equipo. Hay la convicción de que el club entrará en la regla del 1:1, por lo que podrá afrontar operaciones importantes para dar un salto definitivo a corto plazo.

Hansi Flick considera que el Barça debe seguir por la apuesta por la cantera y de cara a la próxima temporada quiere dar la oportunidad a dos jóvenes: Espart y Tommy Marqués, que serán las dos próximas apuestas del alemán para completar la plantilla, a parte de los fichajes. El alemán está convencidísimo que pueden marcar un ciclo absolutamente ganador en los próximos años y dejar una estabilidad de futuro en la entidad.