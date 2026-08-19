Vía libre a las inscripciones: el Barça trabaja para llegar al debut liguero con todos sus refuerzos

El FC Barcelona confía en tener inscritos a todos los fichajes del primer equipo para el estreno liguero de este fin de semana. Según ha podido saber SPORT, la tramitación de las altas arranca este jueves y el club solo maneja una incógnita, la de João Cancelo, por su reciente incorporación. La hoja de ruta pasa por que ninguno de los refuerzos se quede fuera del debut.

Todos, dentro para el debut

El Barça encara el arranque de la temporada con la previsión de dejar inscritos a la totalidad de sus refuerzos del primer equipo antes del estreno de este fin de semana. Según ha podido saber SPORT, la tramitación de las altas arranca este jueves, con el objetivo de que ninguno de los fichajes vea el debut desde fuera de la convocatoria. Es un mensaje que el barcelonismo recibe con alivio después de varios veranos marcados por las urgencias de última hora en las oficinas del club.

La situación de partida es favorable: el Barça se encuentra en la regla del 1:1, lo que le permite inscribir a sus fichajes al cien por cien de su coste, sin las limitaciones que arrastró en ejercicios anteriores. Ahora bien, estar en el 1:1 no convierte el trámite en automático. Para dar de alta a cada jugador hay que presentar toda su documentación: no solo la ficha deportiva, sino también la operativa financiera de la operación. De ahí que el club active el proceso con margen. No hay, en todo caso, ningún aval concreto sobre la mesa; el mensaje interno es de tranquilidad y de trabajo administrativo ordenado.

Cancelo, el único que puede bailar

El caso más ajustado es el de João Cancelo, precisamente por ser el último en incorporarse. El lateral portugués, de 32 años, aterrizó en Barcelona el 17 de agosto para firmar, llega libre tras desvincularse del Al-Hilal y queda atado hasta junio de 2029. Esa incorporación in extremis lo convierte en el nombre que más se puede complicar en la tramitación, aunque en el club confían en que las salidas y la operativa liberen el espacio necesario para que su inscripción sea inmediata y evitar los fantasmas de veranos pasados, cuando algún fichaje tuvo que seguir los primeros partidos desde la grada. No es un desconocido en el vestuario: inicia su tercera etapa como azulgrana y cerró la pasada campaña como carrilero izquierdo titular, por delante de Alejandro Balde, con quien volverá a competir por el puesto. Su polivalencia para actuar en ambos costados fue, de hecho, uno de los argumentos de Deco para apostar de nuevo por él.

Cancelo, en su llegada a Barcelona / Gorka Urresola

Bisiwu, con ficha del filial

El otro nombre de la planificación es el del joven Jesse Bisiwu, que quedará inscrito con ficha del filial, tal y como estaba previsto. El club mantiene así su hoja de ruta con los talentos jóvenes, que se integran en la dinámica del primer equipo pero computan en la estructura del Barça Atlètic.

El Barça cuenta con Bisiwu / x

Christensen, a inscribir por su nuevo contrato

A la lista de altas pendientes se suma un nombre que no es un fichaje, pero que también hay que tramitar: Andreas Christensen. La renovación del central danés supone un contrato nuevo y, como tal, obliga a formalizar de nuevo su inscripción, con toda la documentación deportiva y financiera que ello conlleva. Es un trámite que el club da por encarrilado dentro de la misma tanda de gestiones que arranca este jueves, pero que conviene no pasar por alto: no todo lo que queda por inscribir son caras nuevas.

Andreas Christensen, en la pretemporada del FC Barcelona / Dani Barbeito

Seis caras nuevas y un '9' por llegar

El mercado azulgrana deja hasta ahora media docena de incorporaciones para el primer equipo. La más rutilante, la de Rodri, que llega procedente del Manchester City y firma hasta junio de 2030 por un traspaso cifrado en torno a los 60 millones fijos más variables. A ella se suman las de Anthony Gordon, primera operación cerrada ya en mayo; Karim Adeyemi; y Hamza Abdelkarim, cuya opción de compra ejecutó el club, además del propio Cancelo y del citado Bisiwu. La gran asignatura pendiente sigue siendo el ataque tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres: Julián Álvarez ha sido el gran objetivo del verano pero una vez el Atlético ha echado el cerrojo, pero trabajan para cerrar un delantero centro antes del cierre del mercado, fijado el 1 de septiembre.

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El estreno, este domingo en Elche

El debut liguero llega este domingo (21:30h) en el Martínez Valero ante el Elche, en un partido correspondiente a la jornada 2, en la que estarán los refuerzos disponibles. La jornada inaugural se ha aplazado de forma excepcional por la normativa que garantiza 21 días de vacaciones a los futbolistas que llegaron a las últimas rondas del Mundial 2026, que terminó el 19 de julio; el Barça aportó diez internacionales que alcanzaron fases avanzadas del torneo. Por ese motivo, su choque de la primera jornada ante el Athletic Club se disputará el jueves 27 de agosto (21:00h) en el Spotify Camp Nou, primera cita de los de Flick en casa.