Vía libre para el doblete de citas: LaLiga separa el Osasuna - Barça de la Champions femenina

Se acerca el tramo final de la temporada y cada partido empieza a tener ya aroma de final. Tras caer ante el Atlético de Madrid en los cuartos de la Champions, el mismo verdugo que los apeó de la Copa, a los de Hansi Flick solo les queda la Liga. Un título que, eso sí, tienen muy bien encarrilado gracias a una distancia de nueve puntos respecto al Real Madrid con solo 21 por disputarse.

Donde desborda la ilusión es en el Barça femenino. Inalcanzables en liga y con la final de la Copa de la Reina en el horizonte (ante el Atlético el 16 de mayo), las de Pere Romeu están a un paso de repetir presencia en la final de la Champions en el Ullevaal Stadion de Oslo el próximo 23 de mayo. En apenas un mes, el equipo podría consagrar su dominio mundial con un tercer triplete continental, emulando las gestas de 2021 y 2024. Antes, eso sí, deberán tumbar al Bayern en semifinales: la ida será en el Allianz Arena el 25 de abril y la vuelta, el 3 de mayo en un Spotify Camp Nou que promete volver a llenarse.

Precisamente la relevancia de este encuentro preocupaba por la posible coincidencia con la jornada 34 de la liga masculina, en la que el Barça visita El Sadar. El club pidió a LaLiga un horario que no dividiera la atención de los culés entre dos citas tan cruciales, y la petición ha surgido efecto. El organismo confirmó este jueves que el Osasuna - Barça se jugará el sábado 2 de mayo a las 21:00h, mientras que la vuelta de las semifinales femeninas será al día siguiente, domingo 3 de mayo, a las 16:30h, en el Spotify Camp Nou.

De este modo, la afición podrá disfrutar sin interrupciones de un fin de semana clave para las aspiraciones del club. Por un lado, las de Pere Romeu buscarán el billete definitivo para otra final europea; por otro, los de Flick intentarán dejar la liga prácticamente sentenciada antes de encarar el Clásico del próximo 10 de mayo.