Vía libre para Casadó: el Barça quiere 30 millones

Hay caso Marc Casadó. Su salida del Barça se está calentando por momentos y ahora todo queda en manos del futbolista, que deberá decidir si se queda en el equipo blaugrana o accede a firmar una salida antes del cierre de mercado el próximo 1 de septiembre.

El futbolista y su entorno ya tienen claro que no será un jugador importante esta temporada y no va a gozar de muchos minutos, por lo que el Barça le abriría la puerta si llega a una oferta superior a los 30 millones de euros. No se le forzará a nada y Casadó debe decidir si aguanta hasta enero para luchar por un puesto o acepta una propuesta que le llene deportiva y económicamente. Todo está abierto.

Decisión deportiva

La situación de Casadó ya estaba clara a nivel interno desde el comienzo del verano. Ya se intuía por el ostracismo que tuvo a partir del mes de enero, que Hansi Flick había priorizado a Frenkie de Jong al canterano en su esquema. Y eso no iba a cambiar. El técnico alemán está agradecido por el desempeño que tuvo Casadó durante el inicio del curso pasado y por su entrega sobre el terreno de juego, pero el canterano iba a tener muy poco protagonismo en las rotaciones.

El principal problema es que hay un 'overbooking' claro en el centro del campo, al igual que sucedía con los centrales, y para que la planificación fluyera debía salir alguna pieza por muy dolorosa que fuera. En el Barça, en principio, se pensó en Fermín ya que habían llegado ofertas muy importantes de la Premier League y Arabia Saudí por él, pero el jugador se mostró firme en su deseo de continuar y Flick dio el visto bueno porque es un futbolista con el que está contando.

Los demás centrocampistas son intocables y es evidente que hay un exceso de jugadores que puedan formar por delante de la defensa. El titularísimo es Frenkie de Jong, que está a un nivel excelso desde el pasado mes de enero y es pieza incuestionable para Flick, pero ahí también va a tener minutos Gavi que, en principio parte como suplente, y también está el regreso de Marc Bernal, un futbolista que tanto Flick como la dirección deportiva consideran importante ya que están convencidos de que será el pivote del futuro en el equipo.

La figura de Casadó quedaba tocada a nivel de minutos y ya en el primer partido de Liga se quedó sin jugar a pesar de que el partido ante el Mallorca se solventó durante la primera parte. Fue una decisión deportiva porque, en estos momentos, parte como el último centrocampista en las rotaciones. Y esta situación no ha pasado desapercibida en el mercado.

Situación

Casadó ha cumplido el sueño de triunfar en el Barça, algo que le llevó a la selección absoluta y ha elevado mucho su tasación. El hecho de no tener minutos ha despertado el interés de muchos equipos de la Premier League, que están dispuestos a pagar cifras muy importantes tanto al Barça como al futbolista y se ha abierto un escenario en el que ya no se puede descartar nada. Wolverhampton, Bournemouth y West Ham le quieren sí o sí y en España ha habido interés de Betis y Atlético de Madrid.

En el Barça tampoco descartan que al conocerse esta situación de mercado pueda llegar alguna oferta, incluso, superior en los próximos días ya que hay equipos que en el pasado sondearon al entorno del futbolista. El Barça tiene claro que no forzará al futbolista a marcharse, pero no esconden que iría muy bien al club una venta que solventara de un plumazo todos los problemas de límite salarial. Hubiera sido mejor cerrarla antes, pero puede llegar en el cierre de mercado.

Casadó nunca ha deseado marcharse y tampoco lo tiene claro ahora aunque sabe que en el Barça lo va a tener muy complicado para jugar. Puede arriesgarse para quedarse unos meses y abrir la puerta a una salida en enero o aceptar alguna de las propuestas que tiene. En las próximas semanas también habrá, previsiblemente, novedades con su entorno profesional por lo que todo se podría atrasar. Por ahora, no hay nada claro y puede pasar de todo aunque el Barça sí tiene claro que no malvenderá al canterano. Se vienen 15 días muy calientes en este tema, salvo que el jugador se cierre en banda.