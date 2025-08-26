Vía libre para el Barça ante el Rayo

El Barça ya tiene vía libre para estrenar su primera equipación. Tras dos jornadas en las que la Liga le obligó a jugar con la indumentaria verde de la pasada temporada —en Son Moix ante el Mallorca y en el Ciutat de València contra el Levante—, el club ha recibido la confirmación oficial de que el próximo domingo podrá vestirse de azulgrana frente al Rayo Vallecano.

Hasta ahora, la situación había generado malestar tanto en Nike, que no ha podido aprovechar el 'boom' veraniego en estreno oficial de competición aunque sí que utilizaron los 'kits' en partidos de pretemporada, como entre la afición, cansada de no poder ver a sus ídolos con las nuevas equipaciones.

El debut en Son Moix ante el Mallorca y la visita posterior al Ciutat de València frente al Levante dejaron imágenes poco habituales: un Barça estrenando Liga con una camiseta antigua. La explicación está en el protocolo de la propia competición.

No es el club quien decide qué uniforme usar, sino el director de partido, que valida la combinación definitiva tras recibir las opciones subidas a la aplicación oficial Kit Selector. Ni en Mallorca ni en Valencia ninguna de las tres nuevas camisetas azulgranas pasó el filtro por coincidencia cromática, ni siquiera la tercera, de color naranja. Resultado: el Barça tuvo que desempolvar el uniforme del curso anterior.

Ahora, en cambio, no habrá obstáculos. El Rayo Vallecano viste de blanco con la franja roja, lo que elimina cualquier riesgo de confusión. El Barça podrá salir al césped con su tradicional azulgrana, que este año luce un difuminado que otorga un toque dinámico y moderno, y cerrar un capítulo que ha resultado tan incómodo como inesperado.