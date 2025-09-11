El 'via crucis' de Araujo para llegar a Barcelona

Cruzar el charco tiene un componente extra de esfuerzo y de fatiga para los futbolistas americanos. En el Barça, Ronald Araujo y Raphinha ya saben que para cumplir con sus respectivos países tienen que soportar una carga ingente de aeropuertos, kilómetros, fatiga y jet lag. Lo hacen encantados, lógicamente.

Esta vez, para más inri, acabaron la ventana internacional jugando uno en El Alto (Bolivia) y el otro en Santiago de Chile. Dos puntos recónditos de la geografía latinoamericana. Y eso conlleva un galimatías importante para regresar a Barcelona. En el caso de Araujo, por ejemplo, fueron 24 horas ininterrumpidas de aviones, conexiones y demás.

Todo, después de disputar los 90 minutos ante Chile en el 0-0 que cosechó la Celeste. Ronald rayó a buen nivel y lideró el empate con el que los de Bielsa finiquitaron la fase de clasificación para la Copa del Mundo del próximo verano. Una competición que el defensa azulgrana afronta con mucha ilusión tras no poder participar en Qatar.

Nada más aterrizar en Barcelona y con todo el trajín encima del viaje, el uruguayo fue prácticamente directo desde el aeropuerto a la Ciutat Esportiva Joan Gamper para poder ejercitarse pensando en el domingo. Ronald quiere estar a punto para Flick de cara al Barça-Valencia que se disputará finalmente en el Estadi Johan Cruyff.

El central ha vuelto bien del parón y tiene por delante dos sesiones más para preparar ese primer compromiso en casa de la temporada y dejar claro a Hansi Flick que está en condiciones para ser uno de los puntales en defensa ante el conjunto che.