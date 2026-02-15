Soto Grado, el árbitro del Barça contra el Girona: historial y polémicas del colegiado riojano

En medio de la polémica arbitral tras el gol anulado a Cubarsí ante el Atlético de Madrid y las quejas que el FC Barcelona ha trasladado tanto a la Federación Española como al Comité Técnico de Árbitros aparece César Soto Grado, árbitro que no gusta demasiado en el vestuario azulgrana. El colegiado riojano ha sido designado para dirigir el partido de este lunes en Montilivi ante el Girona, mientras David Gálvez será el encargado del VAR.

Este es el tercer partido que Soto Grado dirigirá esta temporada al equipo de Hansi Flick. El primero fue el clásico del Santiago Bernabéu el pasado mes de noviembre. En aquel encuentro expulsó a Pedri por dos tarjetas amarillas y señaló un penalti de Eric Garcia por manos dentro del área a instancias del VAR. Szczesny se lo paró a Mbappé. El colegiado había señalado en la primera mitad otro penalti de Lamine sobre Vinicius que fue corregido por el VAR tras ver que el brasileño se había lanzado a la piscina. A la finalización del partido, expulsó a Lunin tras una tangana entre los jugadores de ambos equipos, mostrando también tarjeta amarilla a Vinicius, Rodrygo, Militao, Ferran Torres y Balde. Además, Soto Grado dirigió el partido de Copa entre el Barça y el CD Guadalajara, que acabó con victoria azulgrana (0-2).

En total, Soto Grado ha arbitrado 16 partidos del Barça, con un balance de siete victorias, tres empates y seis derrotas. Polémicas con él sobre el terreno de juego hay unas cuantas. Dirigió también el clásico de Liga del Bernabéu de la temporada 2023-24. Ganó el Real Madrid (3-2) y no concedió un gol de Lamine Yamal cuando el balón había entrado con claridad en la portería blanca.

Soto Grado expulsó a Marc Casadó ante el Celta / Valentí Enrich

Esa misma temporada, el Barça empató dos partidos con polémica con Soto Grado. Igualó en Granada (2-2) y no pudo ganar porque Soto Grado anuló un gol de Joao Félix por un fuera de juego posicional de Ferran Torres muy discutido. Empató en Getafe (0-0) con varias decisiones polémicas. Expulsó a Raphinha tras caer en las provocaciones de los jugadores de Pepe Bordalás. Permitió la dureza de los locales y no señaló un penalti sobre Araujo en el descuento a instancias del VAR, que se inventó unas manos previas de Gavi.

También había sido polémico otro arbitraje de Soto Grado en otro Getafe - Barça. Fue en la temporada 2020-21. Perdió el equipo que entrenaba Ronald Koeman por la mínima tras un riguroso penalti de Frenkie de Jong sobre Djené que transformó Jaime Mata.