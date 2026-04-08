¡Otra vez pasa en la Champions!: roja a Cubarsí y el Barça, con diez

Ya parece una terrorífica tradición que el FC Barcelona se quede con diez futbolistas en un partido decisivo de la Champions League. Le pasó al mismo Pau Cubarsí la pasada edición en la ida de los octavos de final de la Champions League, y por dos veces a Ronald Araujo: ante el París Saint-Germain hace dos años y el pasado, contra el Inter de Milán. La de este miércoles fue, además, una acción tremendamente negativa y con consecuencias inmediatas para los intereses azulgranas, pues la falta que le señaló el rumano Kovács al canterano azulgrana acabó con golazo de Julián Álvarez de libre directo.

Una acción polémica

Para más inri, István Kovács fue el colegiado que expulsó a Ronald Araujo frente al PSG. Aunque contra los colchoneros, ciertamente la expulsión no hay que atribuirla al árbitro principal, sino a su compatriota rumano en el VAR, que le avisó para que lo revisara tras enseñar primero Kovács una amarilla.

La acción, o no era falta o era expulsión, pues claramente Giuliano Simeone era el último hombre. El hijo del 'Cholo' fue muy listo al anticiparse a Cubarsí y que el contacto llegara de forma irremediable en la carrera.

Una jugada, la del minuto 43, en la que se llevó todas las consecuencias Cubarsí, que incluso cuando fue expulsado miró en el monitor del VAR para ver cómo había sido la jugada. Si se la hubieran puesto de inicio, hubiera percibido que ni Dani Olmo, ni sobre todo Lewandowski, estuvieron finos, pues tuvieron ocasión de parar la acción y que no hubiera llegado el pase en largo a Giuliano.

Diferente vara de medir con Koke

Mientras Cubarsí se fue a la calle, Koke siguió en el campo con una amarilla pese a tres duras entradas. En la primera, sobre Pedri, el colegiado le fue a advertir y le estuvo hablando durante un buen rato. La segunda, la que sí le valió la cartulina, fue sobre Dani Olmo y la tercera, una patada en la espinilla a Lamine, se quedó, nuevamente, sin amonestación.