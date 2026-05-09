Otra vez un Clásico sin comida de directivas, pero con el palco a reventar

No habrá comida de directivas antes del Clásico. Otra vez. Las relaciones entre las directivas de Barça y Real Madrid no son buenas desde que el club blanco decidiese presentarse como acusación particular en el ‘Caso Negreira’ en mayo del año 2023.

Desde entonces, Florentino Pérez y Joan Laporta solo han coincidido en alguno de los actos organizados por la Federación Española en Arabia Saudí con motivo de la Supercopa de España. No lo hicieron el año pasado en la cena previa a la final de la Copa del Rey, pues la delegación del Real Madrid no acudió a ella como protesta por los árbitros designados para el partido.

En esta ocasión, Florentino Pérez, dolido también por todo lo que pasó con la Superliga, ha decidido no aceptar la invitación de Rafa Yuste, presidente del Barça hasta el próximo 1 de julio, cuando Joan Laporta tomará posesión del cargo. No estará el presidente del Real Madrid en el palco del Spotify Camp Nou. Se evitará de esta manera tener que ver como el Barça canta el alirón en caso de empate o victoria. La máxima representación del club blanco en el palco azulgrana será José Martínez, Pirri, presidente de honor del Real Madrid. La representación madridista estará formada por otros siete representantes, entre ellos Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales, y José Ángel Sánchez, la mano derecha de Florentino Pérez en cuestiones deportivas.

Con Tebas y Louzán

No estará Florentino Pérez en el palco del Spotify Camp Nou, pero sí se sentarán junto a Rafa Yuste y Joan Laporta, el presidente de la Federación Española, Rafael Louzán, y el de LaLiga, Javier Tebas. Ambos estarán en Barcelona para hacer entrega del trofeo de campeón al Barça en caso de alirón azulgrana. En un palco a reventar, también estarán, entre otros, el President de la Generalitat, Salvador Illa, y el Alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, así como el Ministro de Industria, Jordi Hereu, y el President del Parlament de Catalunya, Josep Rull.

El mundo del espectáculo también tendrá representación en el palco del Spotify Camp Nou. Estará Olivia Rodrigo, la cantante protagonista en la camiseta del Barça en el Clásico, así como la también cantante Nathy Peluso, los hermanos Davic y José Muñoz, miembros de Estopa, y Antonio Díaz, el Mago Pop.