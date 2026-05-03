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FC BARCELONA

Un vestuario unido y a muerte con Flick, la gran diferencia entre Barça y Real Madrid

Las escenas de alegría y compañerismo tras el partido del FC Barcelona en Pamplona evidencian que el grupo es una piña y van a muerte con su entrenador... lo que no sucede, ni de lejos, en un Real Madrid en horas bajas

El Barça prepara su partido contra Osasuna

El Barça prepara su partido contra Osasuna

EFE

German Bona

German Bona

Isidro Díaz de Mera pitó el final del partido en El Sadar y la explosión de júbilo de jugadores, staff, expedición y aficionados azulgranas se desencadenó. Abrazos por doquier, caras de emoción y alegría solo contenida porque la Liga, aunque en el bolsillo, todavía no fue oficial en Pamplona. A 400 kilómetros de la capital navarra se lo debieron mirar con cierta envidia. El vestuario del Real Madrid es un caos, problemas de Ceballos con Arbeloa, los casos de Carvajal y Mbappé... mientras que el del Barça es una piña. Y está a muerte con su entrenador, un Hansi Flick que ha calado hondo en todo el barcelonismo.

Flick, en el encuentro ante Osasuna

Flick, en el encuentro ante Osasuna / Dani Barbeito

Esta es una de las grandes diferencias actuales, si no la más importante, que diferencian a unos y otros y explican la situación. El propio Hansi Flick, que es muy listo, ya dio una gran pista en la rueda de prensa previa al partido contra los rojillos: "Puedes tener los mejores jugadores, pero para ganar títulos hay que tener al mejor equipo". Y aquí, en este "mejor equipo" van incluidos muchos factores. El buen rollo y el compañerismo son fundamentales, así como la confianza en el mister.

Para mago, Hansi Flick

Un Hansi Flick que nunca deja de sorprender, como cuando dijo tras la victoria (1-2) que no vería este domingo el Espanyol-Madrid que puede dar el título a los azulgranas porque quizás estaría presenciando con su mujer la actuación del Mago Pop. "Creo que es el último día...", explicó con toda la naturalidad del mundo.

Para mago, Hansi Flick. Increíble cómo ha cambiado el Barça, para bien, estos dos años. Los jugadores le adoran, la gente le para por la calle y le agradece su trabajo. Flick es feliz y el barcelonismo, aun con la cuenta pendiente de la Champions, también. ¿Pueden decir lo mismo Arbeloa? ¿Y los aficionados del Real Madrid?

Flick, en el encuentro ante Osasuna

Flick, en el encuentro ante Osasuna / Dani Barbeito

Gavi, el reflejo de un vestuario feliz

Las caras no engañan, los actos tampoco. Fermín se fue a abrazar a todos los que saltaron desde el banquillo cuando Ferran Torres marcó el segundo en Pamplona. Gavi se dirigió a los 300 seguidores azulgranas como un culé empedernido más. Más tarde, en su cuenta de Instagram, el de Los Palacios colgó una fotografía en el vestuario visitante de El Sadar junto a Araujo, Cubarsí, Raphinha y Lewandowski, acompañado de algo más que una sentencia: "A la guerra con ellos!!!".

Gavi celebra la Liga virtual en el vestuario visitante de El Sadar

Gavi celebra la Liga virtual en el vestuario visitante de El Sadar / Instagram

Un futbolista que une a todo el grupo, incluso a los que parecen más introvertidos como Marcus Rashford, que publicó una imagen con Gavi colgado a sus espaldas y la expresión "Hermano", que republicó el sevillano.

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El Barça tiene un grupo humano, mezcla de juventud y veteranía, guiado por un entrenador exigente pero con mano izquierda como Hansi Flick. Su continuidad es oro para este club. Si nada se tuerce, esperan muchos más éxitos.

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