El vestuario del Barça se vuelca con Marc Bernal tras su grave lesión de rodilla

Todo el Barça se ha volcado con Marc Bernal. El club ha dado a conocer durante la mañana de este miércoles la resolución de las pruebas médicas, a través de un comunicado oficial. "Marc Bernal tiene una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y una lesión asociada al menisco externo. En los próximos días se someterá a tratamiento quirúrgico. ¡Mucho ánimo! ¡Volverás más fuerte!", confirmaba el club a través de las redes sociales. Un mazazo tanto para los compañeros como para el club, que pierde una figura importante en el centro del campo que había empezado la Liga con tres titularidades.

Tras conocer la gravedad de la lesión, las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo hacia el joven futbolista de 17 años, con mensajes de "Ánims Bernal".

Empatía en el vestuario y de los canteranos

El primero que ha mostrado el apoyo al pivote tras conocer el alcance de su lesión ha sido Lamine Yamal. El canterano del Barça, que comparte generación con Bernal y por tanto coincidieron en el vestuario cuando militaban en las categorías inferiores, demostró su gran relación con el jugador y su compañerismo. "Vamos hermano eres fuerte, pronto estás con nosotros", ha dicho Lamine a través de una 'storie' de Instagram.

El mensaje de apoyo de Lamine a Bernal tras su grave lesión / @lamineyamal

Gavi ha sido otro de los compañeros que también ha mostrado su apoyo hacia el jugador. El joven jugador de 20 años sabe lo que es dar el salto al primer equipo y la dificultad que supone. El de Los Palacios, cabe recordar, sufrió la misma lesión de rodilla la temporada pasada y ahora mismo se encuentra en proceso de recuperación. "Sé que es duro, pero estoy seguro que volverás como un animal! Estamos contigo, Marc".

Los mensajes de apoyo de Gavi, Cubarsi y Pedri hacia Marc Bernal / Instagram @pablogavi | @paucubarsi | @pedri

Pau Cubarsi, muy amigo de Bernal, le ha dedicado unas palabras de apoyo, dejándole claro que tiene una gran trayectoria por delante y que le esperan para cuando esté recuperado: "Hermano, esto es solo un obstáculo de un camino muy largo. Ya sabes que siempre estaremos a tu lado. Te deseo una buena recuperación". También Pedri: "Mucho ánimo Marc. Eres muy bueno y volverás mejor".

El FC Barcelona, como no podía ser de otra forma, también le ha dedicado un "Estamos contigo, Marc", tras el comunicado médico, mostrando un mensaje de apoyo de todo el club, tanto jugadores como 'staff'.

¿Cuánto tiempo estará de baja?

Las pruebas realizadas por los servicios médicos del club azulgrana esta mañana han confirmado los peores pronósticos y el centrocampista de La Masía dice adiós a lo que resta de temporada debido a una rotura en el ligamento cruzado anterior con afectación en el menisco de la rodilla izquierda.

Aunque el club no ha especificado el tiempo que Marc Bernal estará de baja, el centrocampista no jugará más esta campaña. Con 17 años y todavía ficha del Barça Atlètic, el centrocampista no volverá a vestirse de corto en lo que resta de curso, ni bajo las órdenes de Hansi Flick ni tampoco las de Albert Sánchez con el filial culé.