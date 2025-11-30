El vestuario del Barça, tocado, pero con ganas de reaccionar

"Vamos a mejorar", esta fue la frase más repetida al final del partido del FC Barcelona ante el Alavés. Lo dijo Hansi Flick después de su conversación con Raphinha, pero no esconde la preocupación del propio técnico y de los futbolistas porque la línea de juego está muy alejada a la de la temporada pasada.

El ambiente en el vestuario es bueno, pero algo alicaído viendo que el fútbol no fluye como lo hacía en el ejercicio anterior. El Barça acabó pidiendo la hora en casa frente al Alavés. Un mal síntoma, aunque la lectura positiva fue que se resistió y Dani Olmo pudo firmar la sentencia para alivio colectivo.

El calendario puede ser una arma de doble filo. Los dos próximos partidos de Liga son difíciles, el martes frente al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou, mientras que el sábado visita La Cartuja para medirse al Betis. En la Champions League no hay margen de error y se debe ganar al Eintracht de Frankfurt el próximo 9 de diciembre en casa.

La entidad de los contrarios es importante, pero si se superan estas pruebas, el subidón colectivo puede ser total. Raphinha ha sido quién ha cogido el toro por los cuernos en esta situación. Con el capitán Ter Stegen lesionados, el brasileño está intentando tirar del carro tanto dentro del campo como en la caseta.

Fermín y Gavi

El equipo ha cerrado filas para recuperar las buenas sensaciones. Los lesionados, como Fermín o Gavi, saltaron al césped a la media parte del encuentro y al final para animar a sus compañeros. Desde fuera también se puede ayudar y los canteranos son los que más sufren.

Fermín y Gavi, junto a Ter Stegen, siguiendo el partido frente al Alavés en la grada del Spotify Camp Nou / Dani Barbeito

Bernal, por ejemplo, tuvo la papeleta de sustituir a Frenkie de Jong y el joven futbolista fue sustituido en el descanso después de vaciarse por completo y ver una tarjeta amarilla. El orgullo de jugar con tantos jóvenes canteranos es muy grande, aunque al mismo tiempo es arriesgado, sobre todo si el viento no sopla a favor.

El nerviosismo se apoderó de alguno de ellos, como el de un desconocido Casadó, y Gerard Martín tuvo que ejercer de improvisado central zurdo ante la baja de Araujo. Christensen se quedó en el banquillo en una demostración de que tampoco va sobrado de confianza a causa de sus constantes problemas físicos.

Raphinha, Joan Garcia y Pedri

Raphinha fue el mejor, pero también Joan Garcia, quien voló para hacer una de las paradas de la temporada a remate a bocajarro de Otto. También detuvo con los pies un mano a mano con Guridi. La entrada de Joan es una bocanada de aire fresco y el resto del equipo se lo reconoció.

La experiencia de Raphinha y la ilusión de Joan Garcia son elementos a los que agarrarse en un vestuario que en los últimos años ha perdido figuras carismáticas como Sergio Busquets, Jordi Alba, Gerard Piqué, Sergi Roberto o Iñigo Martínez que se encargaban de liderar las situaciones más comprometidas.

El vestuario ahora está renovado y jóvenes deberán dar un paso al frente. Uno de ellos que claramente habló en el campo y fuera también va camino de ser un referente es Pedri. El tinerfeño significa gozar del fútbol más puro y con ADN propio para que el Barça vuelva a ser grande en todos los sentidos.