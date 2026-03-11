El vestuario del Barça alucina con Xavi Espart: "El nuevo Philip Lahm"

Xavi Espart tuvo el debut soñado con el Barça en Champions, aunque también quizás el más complicado. El joven lateral blaugrana salió al terreno de juego para disputar los últimos minutos del partido tras el gol de los ingleses y con la avalancha local. Fueron los momentos más delicados porque el Barça podía complicarse la clasificación, pero el canterano demostró un aplomo impresionante robando balones y sumándose al ataque. Al terminar, sus propios compañeros le felicitaron por su actuación. Puede ser el próximo en asentarse en el equipo.

El Barça respiró aliviado en Newcastle tras el gol de penalti de Lamine Yamal en un partido que lo pasaron mal y en el que los laterales sufrieron especialmente. De hecho, el gol del Newcastle llegó por una jugada rápida por la banda, con remate en el segundo palo en un despiste de Raphinha, que estaba cubriendo al tocado Araujo. El uruguayo no pudo aguantar más y Espart salió al campo para jugar sus primeros minutos como jugador del primer equipo.

Los futbolistas del Barça se deshicieron en elogios en las redes sociales con el chico, que hizo bien todas sus intervenciones, alguna de ellas defensivas de mucho mérito. Varios compañeros decidieron felicitar a Espart en redes como Bernal, que le comparó con Lahm como Flick -“Philipp”-, Fermín -“Enhorabuena, crack”-, el ex del Barça, Marc Guiu, Tommy Marqués, Diego Kochen -“Lil X”-. Bernal también le quiso felicitar a través de un stories. “Felicidades, hermano. Te lo mereces”, le escribió.

El sobrenombre de Philipp va por Lahm, el mítico lateral del Bayern de Munich al que Hansi Flick comparó con el canterano porque aseguró que le recordaba por su juego. No hay duda que el técnico barcelonista aprecia el fútbol de este chaval de 18 años, internacional sub'19 y una de las apuestas más firmes que sube hoy por hoy en La Masia a pesar de estar en edad juvenil.

El propio Xavi Espart comentó en las redes sociales su emoción por haber debutado con el Barça: "Muy feliz de cumplir este sueño debutando con el equipo de mi vida y en la Champions. Gracias a todos los que han estado en este camino y me han ayudado siempre. Especialmente a mi familia y amigos, gracias por estar siempre conmigo. Seguiré trabajando para que lleguen más oportunidades. Visca el Barça sempre!”