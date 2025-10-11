El vestuario del Barça se reencuentra en una cena 'made in La Masía'

El fútbol une y separa, pero siempre hay tiempo para reencuentros. Este viernes por la noche, Ilaix Moriba, Ansu Fati, Ronald Araujo, Héctor Fort, Alejandro Balde y Gavi se reunieron en una cena muy especial. Los seis jugadores, formados en La Masia, aprovecharon el parón de selecciones para cenar en un restaurante de Barcelona.

Fue una cena blaugrana, en la que los seis futbolistas, que estos días no han ido convocados, ya sea por decisión táctica o por lesión, se juntaron para disfrutar de una velada distendida entre amigos. La imagen del reencuentro representa el espíritu de La Masia, esa cantera que no solo forma futbolistas de élite, sino también vínculos que perduran más allá del terreno de juego.

Ilaix Moriba, un regreso simbólico a casa

Ilaix Moriba, que tras su marcha al Leipzig y Valencia milita actualmente en el Celta, fue uno de los protagonistas del reencuentro. El centrocampista salió del Barça en el verano de 2021, tras rechazar la renovación de su contrato con el club azulgrana. Su salida dejó un sabor agridulce entre los aficionados, que veían en él una de las grandes promesas de su generación.

Desde entonces, Ilaix ha pasado por distintas cesiones, entre ellas al Valencia CF, y sigue buscando consolidarse en la élite europea. Su presencia en la cena demuestra que, más allá de las decisiones profesionales, el vínculo con sus compañeros y con La Masia sigue intacto.

También estaba Ansu Fati, que vive un nuevo capítulo de su carrera cedido en el AS Mónaco. El delantero está reencontrándose con su mejor versión en la Ligue 1, donde ha recuperado la confianza y el protagonismo que las lesiones le habían arrebatado en el Barça.

Con goles, asistencias y liderazgo, Ansu está “rompiéndola” en el fútbol francés, recordando al talento precoz que deslumbró al mundo con apenas 16 años. Hasta ahora, lleva seis goles en cinco partidos y ha recibido el premio MVP al mejor jugador del Mónaco del mes de septiembre.

Gavi y Balde, en pleno proceso de recuperación

La cena también tuvo un componente emocional por la presencia de Gavi y Alejandro Balde, ambos en plena recuperación de sus lesiones. Gavi continúa su largo proceso de rehabilitación tras la grave rotura de ligamento cruzado sufrida en 2023, mientras que Balde trabaja para dejar atrás sus molestias musculares y volver a estar al cien por cien. Ambos han aprovechado el parón para descansar y seguir fortaleciendo su vínculo con sus compañeros.

Completaron la cena Ronald Araujo, uno de los capitanes del primer equipo y Héctor Fort, que está cedido al Elche.