El vestuario del Barça quiere venganza: "Será el único clásico que nos ganarán esta temporada"

Tras la victoria blanca el pasado 26 de octubre en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid se distanció hasta los cinco puntos y las dudas sobre el nivel del FC Barcelona esta temporada aumentaron. Sin embargo, según ha informado el 'Barça Reservat', un peso pesado del equipo tendría claro que esto no volverá a suceder.

Es innegable que el equipo de Hansi Flick no cuajó su mejor partido en feudo madridista, pues pese a tener un alto porcentaje de posesión no se generaron grandes ocasiones salvo acciones contadas, mientras que los de Xabi Alonso generaron más peligro en las transiciones. También parece innegable que los culers llegaban muy mermados por las bajas, con hasta siete jugadores lesionados: Lewandowski, Dani Olmo, Raphinha, Joan Garcia, Gavi, Christensen y Ter Stegen, y dos piezas angulares mermadas, con un Lamine Yamal lejos de su mejor nivel por la pubalgia que padece y un Pedri fatigado, como ha demostrado su posterior lesión.

El clásico llegó en mal momento

En la temporada pasada y con el conjunto azulgrana en mejor momento a nivel de dinámica y de bajas, los culers se impusieron en todos los clásicos, con dos finales ganadas y el doble duelo liguero también adjudicado. Además, en la retina de los aficionados quedaron dos grandes goleadas, 0-4 en el Santiago Bernabéu en Liga y 2-5 en Arabia por la Supercopa.

"Que disfruten, será la última vez que nos ganen esta temporada"

Desde el vestuario azulgrana, según la información citada, aceptaron con resignación la derrota, pese a ser conscientes de que se podía haber obtenido un mejor resultado en el campo del eterno rival. Desde el vestuario del Barça se seguían escuchando las celebraciones de jugadores como Dani Carvajal o Vinicius Jr. En ese momento, uno de los pesos pesados de la entidad catalana alzó la voz de manera contundente: "Que disfruten, será la última vez que nos ganen esta temporada", habría afirmado.

Pese a que no se ha revelado la identidad del autor de las palabras, en 'Barça Reservat' sí se ha confirmado que se trata de un jugador titular que no suele hacer este tipo de afirmaciones. Este discurso fue bien recibido por el resto de sus compañeros, que confían ciegamente en poder recuperar en breves su mejor versión, como en la temporada pasada.