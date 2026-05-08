El vestuario del Barça quiere rematar al Real Madrid en el clásico

El Barça que dirige Hansi Flick desde la pasada temporada se ha encontrado, por arte de fútbol, con una oportunidad histórica, una ocasión de esas que se presenta una vez en la vida. La prueba es que nunca antes se había dado la posibilidad de ganar la Liga, una competición tan larga como imprevisible, en un enfrentamiento directo con el Real Madrid. Ni en el Bernabéu ni tampoco en el Camp Nou. Se trata, pues, de un partido que podría marcar un antes y un después en la rivalidad eterna entre ambos conjuntos.

Hansi Flick, durante el partido contra Osasuna. / DANI BRBEITO / SPORT

Esta misma plantilla ya sabe lo que es conquistar la Supercopa de España tras superar a los blancos en la final, algo de lo que también difrutaron en la final de la Copa del Rey. Sin embargo, las circunstancias y consecuencias que rodean al clásico de este domingo son inéditas. Es la primera vez en la historia que se dan.

Sorpresa relativa

La crisis monumental que se ha generado en el vestuario del Real Madrid durante la semana previa a la visita de los blancos a la Ciudad Condal ha causado una sorpresa relativa entre los futbolistas del primer equipo blaugrana. Los de Flick son conscientes de que el ambiente en Valdebebas no es el ideal para mantener el equilibrio necesario que necesita un proyecto al más alto nivel cuyo objetivo es competir por todos los grandes títulos.

Fede Valverde, jugador del Real Madrid. / DPA vía Europa Press

Sin embargo, las peleas protagonizadas por Rüdiger, Carreras, Tchouameni y Fede Valverde, al que el francés envió al hospital, sí han provocado que más de uno se echara las manos a la cabeza como primera reacción. La siguiente ha sido entender que están ante una ocasión de inmejorable para aprovecharse de ello con el objetivo prioritario de conquistar la Liga y no permitir que el Real Madrid evite la fiesta blaugrana en el Camp Nou junto a la afición que llenará las gradas. En el vestuario del Barça están convencidos de que el día para cantar el alirón es este domingo y que no aprovecharse del escenario que la temporada ha dibujado sería decepcionante, más allá de que seguirían teniendo tres bolas de partido más en las últimas jornadas.

Huelen sangre

En ese sentido, la idea es salir desde el primer minuto a por el Real Madrid. Están convencidos de que el ánimo de los madridistas, por muy profesionales que sean la mayoría de ellos, no da para pelear un clásico como visitante con la intensidad que pide un partido así. Sobre todo teniendo en cuenta que en el Bernabéu ya nadie cree en una Liga imposible y que, más allá de lo que ocurra sobre el césped, la celebrará el Barça. Entre la plantilla de Hansi Flick hay muchas ganas de acabar el trabajo a lo grande, con la humildad que supone enfrentarse siempre a los blancos, pero también con la seguridad de sentirse superiores y querer demostrarlo sobre el terreno de juego. Los blaugrana quieren brindar una victoria histórica a la afición y confirmar el que sería el primer gran título en la temporada del regreso al Spotify Camp Nou.