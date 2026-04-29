El vestuario del Barça quiere ganar la Liga este fin de semana

El pasado fin de semana fue clave para el desenlace de la Liga. El Real Madrid se dejó dos puntos en el descuento ante el Betis en La Cartuja, mientras el Barça ganó en el siempre complicado campo del Getafe. Resultado, once puntos de ventaja para los azulgranas con quince en disputa. Es decir, posibilidad para los de Hansi Flick de cantar el alirón este próximo domingo. Así será si el Barça gana en Pamplona el sábado y el Real Madrid no lo hace en Cornellà un día después ante un Espanyol muy necesitado de puntos en la lucha por la permanencia.

Dada esta situación, desde el domingo pasado se ha instalado en el barcelonismo el debate sobre cuándo y cómo es mejor ganar la Liga. Si es mejor hacerlo ya este fin de semana, aunque sea desde el sofá de casa o si sería mejor aplazar el alirón una semana y ganar la Liga sobre el terreno de juego, en el Spotify Camp Nou y ante el Real Madrid, hecho que se convertiría en una gran fiesta para aficionados y plantilla.

Por la vía rápida

Pues bien, en el vestuario lo tienen claro. Nada de esperar al Clásico. Los jugadores del Barça, con su entrenador a la cabeza, quieren ganar la Liga cuanto antes. Consideran que les ha costado mucho llegar hasta esta situación tan favorable y que no hace falta correr riesgos, pues aunque están seguros de que al título solo le hace falta ponerle el lazo, no quieren tener que alargar el esfuerzo en exceso, algo que podría pasar si no se gana este fin de semana y si el resultado en el partido contra el Real Madrid es negativo. Y es que un doble tropiezo azulgrana podría alargar la consecución de la Liga hasta la penúltima jornada.

En el vestuario son partidarios de finiquitar el título cuanto antes y de no tener que forzar en las últimas jornadas. Ser campeones este fin de semana haría que Flick presentase un equipo muy titular en el Clásico contra el Real Madrid, pero muchos de sus jugadores podrían descansar en las tres últimas jornadas de Liga. Les iría bien teniendo en cuenta que este verano hay Mundial y que la inmensa mayoría de jugadores del Barça serán protagonistas en la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Bien es cierto que una vez el Barça sea proclamado campeón de Liga, quedará el reto de conseguir los 100 puntos e igualar el mejor registro liguero de la historia que tienen el Barça de Tito Vilanova de la temporada 2012-13 y el Real Madrid de José Mourinho del curso 2011-12. También lo es que el vestuario azulgrana no está ni mucho menos obsesionado con ello. Si logran la cifra, perfecto, pero no es una cosa que les preocupe, como tampoco les preocupa lograr otro registro que sería histórico, convertirse en el primer equipo de la historia de la Liga en ganar los diecinueve partidos jugados como local. Para lograrlo, los de Flick deberían ganar el Clásico contra el Real Madrid y el partido ante el Betis.