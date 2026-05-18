El vestuario del Barça no se perderá el concierto de Bad Bunny de este viernes

Bad Bunny actuará en el Estadi Lluís Companys el viernes 22 y el sábado 23 de esta semana. El cantante puertorriqueño desata pasiones por todo el mundo y ha hecho 'sold out' en su regreso a la Ciudad Condal. Hasta la fecha, Bad Bunny ha actuado en Barcelona dos veces en su carrera, y tres cuando empezaba, además de haber realizado otras presentaciones más íntimas al inicio de su trayectoria.

En 2018 se presentó por primera vez en solitario en el Sant Jordi Club durante su 'X 100pre Tour' y en 2019 actuó en el Palau Sant Jordi con el 'World’s Hottest Tour'. Pero en este 2026, Bad Bunny actuará en el que puede ser uno de sus últimos conciertos en Barcelona de su carrera. El puertorriqueño cantará algunas de sus mejores canciones, como 'Callaita', 'NUEVAYoL' o 'Safaera', de sus diferentes álbums. Su último disco, 'Debí Tirar Más Fotos', fue un éxito Mundial, logrando el #1 en el Billboard 200 y acaparando los primeros puestos en las listas de streaming.

Figuras internacionales como LeBron James o Penélope Cruz acudieron al último concierto de Bad Bunny en septiembre de 2025. Estuvieron en el centro de la pista, en una caseta que acostumbra a colocar Bad Bunny para los artistas VIP, con barra libre, pantallas y sofás, totalmente lujoso. Y es que el puertorriqueño desata pasiones por allá donde va.

También en el vestuario del Barça. La joven plantilla dirigida por Hansi Flick tiene un gusto musical muy diverso y escuchan 'trap y reaggeton', y como es lógico, a Bad Bunny.

"Bad Bunny es uno de los artistas que más suenan en el vestuario del Barça", explica Laia Tudel en Catalunya Ràdio. "Nunca en la historia, en los últimos 30 años, desde que sigo al Barça, no ha habido tanta unanimidad en una plantilla, como con el tema de 'Bad Bunny'", dice Oriol Domènech. "Todos los jugadores de la primera plantilla han pedido entrada para ir al concierto del viernes que viene", continúa.

El lugar se ha convertido en todo un icono de los conciertos del originario de Puerto Rico / SPORT.es

Una VIP exclusiva

El artista decidirá qué jugadores del Barça podrán ir a la caseta, como podría ser el caso de Lamine Yamal, al ser la figura más mediática. Aunque no está confirmado, porque es confidencial, lo que sí que sucederá es que la plantilla estará en la zona VIP pasándolo en grande y disfrutando de la música. El vestuario del Barça es un grupo muy unido, que hace planes de todo tipo cuando está permitido, como ir al cine o a cenar.

"En el centro de la pista, en los conciertos que dio Bad Bunny en Puerto Rico, iban los VIPS. Allí estuvo Penélope Cruz con Javier Bardem, LeBron James, en este concierto también habrá casita. Veremos qué jugador del Barça va", explica el periodista.

El sábado, el Barça juega su partido contra el Valencia en Mestalla, un encuentro intrascendente, aunque los de Hansi Flick competirán como es habitual. Por parte del cantante puertorriqueño, tras actuar en Barcelona, se marchará a Madrid, Lisboa y Alemania, terminando su etapa europea tras recorrer sudamérica y oceanía.