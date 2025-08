El vestuario del Barça se moja sobre la capitanía de Ter Stegen

No están siendo unas primeras semanas de pretemporada nada fáciles para Ter Stegen. Después de que el Barça fichara a Joan Garcia para que ejerza como primer portero y su nombre figurara en las quinielas para salir, supimos que el alemán tenía que ser intervenido de nuevo de la espalda. Marc estuvo las primeras sesiones de preparación trabajando en el gimnasio, esperando veredicto. Y finalmente se apostó por repetir la operación con la misma cirujana (la Doctora Léglise en Burdeos) para limpiar de dolor una zona costal que le está dando muchos problemas.

El teutón ya se perdió buena parte de la pasada campaña y ahora estará alrededor de cuatro meses de baja. De todas formas, el movimiento del club incorporando a Joan Garcia era bastante esclarecedor sobre la planificación deportiva y la figura del ex del Mönchengladbach. El guardameta de Sallent era una oportunidad de mercado y tanto Flick como Deco atisbaron una opción interesante para rejuvenecer la portería de una vez por todas. Sobre todo ante los problemas de lesiones que viene arrastrando Ter Stegen las últimas temporadas.

LÍO CON LOS PLAZOS

El lio vino luego cuando el alemán publicó un mensaje informando que se iba a operar y especificando (algo inaudito cuando un jugador informa sobre algo así) los meses de baja. Tres. Uno menos que los cuatro que permiten, según el reglamento, aprovechar el 80% del salario del futbolista para poder usarlo para fichar o para poder inscribir a otros jugadores. Sentó muy mal en el seno del Barça ese movimiento. Más aún viniendo del primer capitán. Estaba claro que había un fuego cruzado entre los dos bandos.

Ter Stegen pronto iniciará la recuperación en la Ciutat Esportiva / EFE

Y en medio de todo este embrollo, lo que toca próximamente es elegir a quién portará el brazalete esta próxima temporada. Marc fue, como decíamos, el primero en discordia el último curso. El segundo Ronald Araujo y el tercero De Jong. Como es lógico, estos últimos días se ha preguntado a cuantos miembros del primer plantel se ha podido acerca de si merece Ter Stegen seguir portando la senyera en el brazo.

FLICK NO SE MOJÓ

Si Flick comentó que "el equipo es siempre el que decide a los capitanes, como se ha hecho en el pasado. Se elige dos semanas antes de iniciar la temporada". Y dos semanas antes es YA. Y Hansi pareció que se quitaba un poco esa responsabilidad.

Por su lado, los futbolistas han reaccionado un poco en contra de esta corriente que 'descartaba' a Ter Stegen como primer capitán. Por ejemplo, Gavi, que suena precisamente para el 'cargo' si Ter Stegen desaparece, dijo que "Marc es el primer capitán en el equipo y votan los jugadores. Es una leyenda del club y hay que respetarle".

"Para mí, Marc es el capitán", De Jong

Asimismo, De Jong también salió en defensa del germano: “Para mí, Marc es el capitán del equipo, como lo fue la temporada pasada. Es un jugador de clase mundial y lo ha sido durante muchos años. Siempre ha dado lo mejor para el club y yo lo apoyo, y por lo que yo sé, el equipo también”.

Ferran también se pronunció: “No sé si habrá votaciones, no lo hemos hablado, pero por veteranía y por los años que lleva, creo que Ter Stegen será el capitán”. "No sé si los jugadores votaremos a los capitanes. En el vestuario no tenemos esa incertidumbre de quién será capitán y no hablamos del tema", dijo Olmo.

CUBARSÍ TAMBIÉN APUESTA POR MARC

Uno de los jóvenes pero ya con galones es Cubarsí: “¿Quién debería llevar el brazalete de capitán? No decidimos nada. Por ahora, Marc forma parte del equipo, es nuestro capitán, quien nos guía y nuestro principal apoyo. Estamos contentos con él y esperamos que siga así”.

Ter Stegen contra el Valladolid la temporada 2024-2025 / Valentí Enrich / SPO

Por último, también habló al respecto Koundé: “La verdad es que no está con nosotros ahora mismo y no es un problema ni algo de lo que estemos hablando. La verdad es que es una situación difícil para él como compañero y como persona. La cuestión de la capitanía no me incumbe. Es una decisión del entrenador o del club; tenemos poca influencia en eso”.

También se refirió al asunto Raphinha en la entrevista con SPORT: “En mi opinión, sí (debería seguir capitán). Desde que llegué, siempre me ha ayudado y ya era un líder. En el fútbol, hay una jerarquía que debemos respetar. Para mí, aunque no sea el capitán, siempre será alguien especial. Que haya votación o no, eso es una cuestión que le corresponde al entrenador o al presidente".