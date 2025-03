El vestuario del Barça, devastado tras conocer la muerte del doctor Miñarro

Todo el mundo del fútbol se volcó después de conocer la trágica muerte del doctor Carles Miñarro Garcia, pero en especial, la plantilla del FC Barcelona quedó muy tocada tras conocer que su doctor había fallecido la misma tarde del encuentro ante Osasuna.

La noticia pilló absolutamente desprevenida a la plantilla: hasta el momento de llegar al Estadi Olímpic, los jugadores no sabían nada del fallecimiento del doctor, que murió en la habitación del hotel de concentración del equipo, el hotel Melina Gran Meliá.

En el momento de salir hacía el estadio, algunos futbolistas se percataron de la falta del doctor en el autobús, algo que provocó que un miembro del staff se acercase a su habitación para ver que pasaba. Según explican fuentes cercanas a SPORT, en ese momento lo encontraron sin vida y se decidió que la plantilla se marchase hacía el estadio sin conocer lo ocurrido.

Los azulgranas llegaron al estadio con total normalidad sin saber lo ocurrido y fue cuando ya estaban en el vestuario de Montjuïc que Joan Laporta bajó para explicarles lo sucedido. Tanto staff, como jugadores recibieron la noticia y quedaron en estado de 'shock' por la inesperada noticia.

Las reacciones de la plantilla

Tras la suspensión del encuentro se empezaron a publicar las primeras reacciones de los futbolistas azulgranas en redes sociales, donde mostraron su tristeza por lo sucedido. Y también se pudo ver la cercanía y cariño que le tenía la planilla al doctor Miñarro.

Uno de los primeros en expresarse en sus redes sociales fue Gavi. El andaluz posteó un bonito mensaje en Instagram: "DEP Docki, siempre en nuestros corazones, te echaremos mucho de menos". El doctor y el '6' azulgrana protagonizaron un momento tierno esta temporada tras un choque de cabezas del jugador ante el Alavés.

El capitán del Barça tampoco tardó en hablar. "Me faltan las palabras… Envío toda mi fuerza y apoyo a tu familia y amigos. Descansa en paz. Te echaremos mucho de menos y siempre te llevaremos en el corazón, Carles" expresó Ter Stegen en 'X'.

Uno de los mensajes más emotivos fue el de Dani Olmo. El mediapunta azulgrana tenía una gran relación con el médico y así lo demostró su bonito texto acompañado por una foto de los dos juntos: "Difícil de creer y aceptar todo lo que ha pasado… Carles, muchas gracias por todo lo que me has ayudado, no solo este año, sino, a lo largo de toda mi carrera. Se te echará mucho de menos, y tu persona será siempre recordada en nuestros corazones, y en el de mi familia".

Pedri y Lamine también se sumaron a los mensajes de condolencias tras su muerte. El canario escribió en su Instagram: "Aún no me lo creo. Un fuerte abrazo para la familia y amigos de Carles". Mientras que el extremo republicó el comunicado oficial del Barça con un corazón blanco.

Estas son solo algunas de las reacciones, ya que prácticamente todos los jugadores de la primera plantilla se expresaron en sus redes sociales tras lo sucedido.