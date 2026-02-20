El vestuario del Barça 'detecta' los errores: "Tenemos que hablar las cosas"

Día de reflexión. Este jueves, como desveló SPORT, Flick mantuvo una 'terapia de grupo' de más de una hora con sus futbolistas en el vestuario del Campo Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Tras dos días libres el técnico de Heidelberg aprovechó ese tiempo de reflexión para encerrar al equipo, 'bunkerizarlo' y mantener una discusión sana sobre lo que ha pasado en la última semana. Las dos derrotas ante Atlético y Girona han escocido, pero el entrenador teutón considera que es un 'aviso' en un momento en el que todavía se puede corregir del curso. No en vano, el equipo está con vida en todas las competiciones y ya ha logrado un título este 2026.

Hansi insistió en que hay que reaccionar y volver a los puntos clave del estilo que el curso pasado dio tan buenos momentos y logros: presión arriba intensa, no pérdidas en zonas delicadas, orden en la línea, posicionamiento táctico. En eso hizo hincapié el alemán en esa cumbre con sus futbolistas, en recuperar la intensidad y mantener la fe en lo que ha funcionado.

Intercambio Flick-plantilla

Aunque la charla no fue unidireccional del entrenador a sus jugadores. El momento pedía alzar la voz para hacer autocrítica y los miembros de la plantilla culé no decepcionaron a su técnico. El diagnóstico de los jugadores a nivel colectivo fue muy parecido al de Flick. Los azulgranas dejaron claro que algunos conceptos que la temporada pasada salían a la perfección este curso se estaban atragantando y expusieron qué teclas hay que tocar para recuperar un equilibrio imprescindible para el éxito del equipo.

Olmo escucha a Flick / Valentí Enrich

Varias voces de la plantilla participaron en este intercambio sano y necesario. Flick y el staff acabaron satisfechos por el 'feedback' recibido de los futbolistas, que se comprometieron a volver a esas líneas maestras y coincidieron en que estos últimos partidos se han desviado un poco de esa pauta de la intensidad, la presión arriba y que si no están al 100% se cae la apuesta y la línea avanzada. Han demostrado que son capaces de elevarlo a la máxima potencia.

Eric explicó la cumbre

"Queríamos hablar un poco sobre todo lo que fueron los partidos de Atlético y Girona. Hasta entonces no había problemas, todos estábamos contentos. La manera en que se perdió los dos partidos lo magnifica todo. Son dos partidos importantes. Ha sido una reunión positiva y hemos salido todos contentos", aseguró Eric este jueves a los micrófonos de 'Catalunya Ràdio'.

Noticias relacionadas

Flick charla con sus jugadores en una imagen de archivo / RFEF

Por su lado, Dani Olmo añadió que "ha ido bien, tenemos que hablar las cosas. Hay aspectos a mejorar y todo empieza en el entrenamiento". El egarense añadió, respecto a si suele elevar el tono el alemán, que "a veces sí y otras no. A veces nos tranquiliza por la situación. Con él Hablo en inglés. Cuando se enfada en alemán lo entiendo. Es un entrenador cercano con las ideas claras, sabe lo que quiere".