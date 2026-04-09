El vestuario del Barça cree en la remontada: "Esto no ha acabado"

Los jugadores del Barça acabaron el partido contra el Atlético de Madrid muy cansados por el esfuerzo realizado al tener que jugar más de media parte con un hombre menos. También acabaron muy enfadados por la actuación arbitral del rumano Istvas Kovacs, que expulsó a Cubarsí, no señaló un penalti tan claro como absurdo de Marc Pubill y perdonó la segunda amarilla a Koke en un par de ocasiones. Cansados, enfadados y también frustrados porque el esfuerzo realizado sobre el terreno de juego no había servido para nada y los 'colchoneros' se iban al partido de vuelta con un resultado favorable de 0-2.

Sentimientos tan negativos empezaron a virar ya sobre el terreno de juego, cuando muchos de los aficionados azulgranas que se quedaron en las gradas despidieron a los hombres de Hansi Flick con una gran ovación como agradecimiento por el esfuerzo realizado y con gritos de "sí se puede". Al llegar al vestuario, seguían los signos de abatimiento en muchos futbolistas, pero la arenga de alguno de los pesos pesados del vestuario hizo que el enfado y la frustración se convirtiesen en rabia y que los jugadores, sabiendo que es muy difícil, empezasen a creer en la remontada a pesar de que el partido de vuelta se jugará en territorio hostil.

"Este equipo tiene capacidad para poder remontar esto. Estoy convencido. Lo hicimos muchas veces. Si hay alguien capaz de hacer esto, somos nosotros", dijo el capitán de la plantilla, Ronald Araujo, tras el encuentro. El mensaje del uruguayo ha sido secundado por un buen número de futbolistas del Barça en sus redes sociales, llenando de esperanza a los socios y socias del club, que esperan una machada la próxima semana.

"Esto no ha acabado, culers. Lo daremos todo en la vuelta. Tots units, sempre", ha dicho Lamine Yamal. El de Rocafonda, que acabó el encuentro frustrado tras intentar una y otra vez superar la poblada defensa del Atlético de Madrid, ha acompañado el mensaje con una foto suya al final del partido agachado y decepcionado con el resultado del partido.

Otros jugadores del Barça se han expresado también a través de las redes sociales creyendo en la remontada. "Somos capaces de darle la vuelta, y lo vamos a demostrar. ¡Todos juntos, culés! ¡Viva el Barça, siempre!”, ha dicho Dani Olmo, mientras en términos parecidos se ha expresado Gavi, que jugó una buena segunda parte ante el Atlético de Madrid: "Nos merecimos mucho más ayer pero así es el fútbol… aún queda el partido de vuelta, todos juntos!!!”. También ha lanzado un mensaje en Instagram Pedri. "Mientras sea posible vamos a intentarlo.️ Siempre, siempre, siempre… ¡Força Barça!”, ha dicho el centrocampista canario.

Y más palabras tanto de Gerard Martín como de Eric Garcia. “Nos lo dejaremos todo. Creemos”, ha dicho el primero. "Toca darle la vuelta la semana que viene en Madrid, sabemos que somos capaces y lo daremos todo", lanzó horas después del partido el central de Martorell.

Los jugadores del Barça saben que será difícil remontar dos goles ante un equipo como el Atlético de Madrid de Diego Simeone, pero creen que tienen argumentos para hacerlo. Ya ganaron en el Metropolitano el pasado fin de semana en la Liga y lo hicieron también la pasada temporada. En aquella ocasión, perdían por dos goles en el minuto 72 de un partido que acabaron ganando por 2-4. Fue una remontada en apenas veinte minutos.

Otro ejemplo es el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Tras caer en la ida jugada en el Metropolitano (4-0), los de Flick estuvieron a un paso de igualar la eliminatoria en el Spotify Camp Nou, donde ganaron por tres a cero. Aquel partido, jugado por los azulgranas como si fuese el último de la temporada, es el que tomarán como ejemplo para afrontar el del próximo martes. Es el camino a seguir para lograr el mensaje ya instalado en el vestuario: "Estaremos en semifinales".