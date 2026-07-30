El vestuario del Barça avala a Adeyemi: “Me impresiona lo rápido que es”

Karim Adeyemi (24 años) completó su primer entrenamiento con el FC Barcelona el viernes pasado. El extremo alemán tuvo que esperar unos días para que se oficializara su fichaje, pero no hubo ningún problema para formalizar la operación, firmó con el club culé hasta el 30 de junio de 2031 y empezó a ejercitarse a las órdenes de Hansi Flick en la última sesión antes de viajar al 'stage' de St. George's Park.

En Inglaterra ha completado todas las sesiones con normalidad y, por consiguiente, los futbolistas del primer equipo del Barça lo han empezado a conocer personal y futbolísticamente. Aunque se trata de un atacante con experiencia en el máximo nivel europeo y en un equipo con aparador mediático considerable como el Borussia Dortmund, nada como tratar a un jugador en la corta distancia para ver cómo se desenvuelve en un ecosistema tan peculiar como el blaugrana.

Karim Adeyemi, durante un entrenamiento en Inglaterra / Dani Barbeito

En los últimos días, varios futbolistas del Barça han atendido a los medios de comunicación y han exteriorizado sus primeras sensaciones con Adeyemi. Alejandro Balde, en una entrevista en SPORT, expresó su agradable sorpresa a todos los niveles. "Lleva poco aquí, pero he hablado bastante con él. Hemos hecho buena relación. Se le ve un chico tranquilo. Espero que nos pueda ayudar mucho durante la temporada y estoy seguro de que lo hará. Es muy rápido. Es un jugador que conocía desde hace tiempo y me ha impresionado lo rápido que es”, confesó.

"Nos va a ayudar mucho, seguro"

Gerard Martín, en ‘El Partidazo de COPE’, también 'aprobó' el fichaje del extremo teutón. "Hemos podido entrenar unos días con él y la verdad es que es un jugador que me gusta. Tanto él como Gordon nos vendrán muy bien para nuestro estilo de juego, sumarán a nuestro ataque. Son dos grandes futbolistas", vaticinó.

Marc Bernal, en el diario 'AS', explicó que "Adeyemi me ha sorprendido mucho", pero se explayó un poco más con Gordon a pesar de que "todavía no hemos podido coincidir": "Ya veremos cuando llegue, pero la temporada pasada jugamos contra él y la verdad es que me parece un jugador muy top".

En la misma línea se posicionaron Fermín López en 'Catalunya Ràdio' y Joan Garcia en su Campus. “Adeyemi es muy buen jugador y tiene muy buenas condiciones. Nos va a ayudar mucho, seguro”, aseguró el centrocampista de El Campillo. "Tanto él como Gordon me gustan, es un perfil de jugadores que gusta al míster y eso, para formar una plantilla, es lo más importante", añadió el portero, que a diferencia de los otros tres futbolistas culés aún no conoce a Karim al estar de vacaciones tras ganar el Mundial con España.

Adeyemi y Casadó, durante un entrenamiento / Dani Barbeito

Cabe remarcar que estamos hablando de las impresiones iniciales. Adeyemi necesita tiempo para adaptarse al 'ADN Barça' y al estilo de Hansi Flick, aunque reúne todas las condiciones para ofrecer un buen rendimiento inmediato tal como se reconoce desde el mismo vestuario culé. Este viernes, contra el Birmingham City en el primer amistoso de la pretemporada, tendrá la oportunidad de enfundarse por primera vez la elástica blaugrana.