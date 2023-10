"Verte al lado de Lewandowski o Gündogan es un sueño"

"Fueron momentos duros cuando no das el paso para el fútbol profesional, pero el club me ayudó mucho", recuerda Fermín "Mi sueño es seguir teniendo oportunidades y ojalá el año que viene estar en la plantilla", deseó el centrocampista

Fermín López disfruta de su actual momento pero también recuerda los que fueron más duros en una entrevista a RAC1desde Azerbaiyán, donde se encuentra concentrado con la selección sub-21.

"No me lo hubiera esperado nunca, pero desde pequeño he trabajado para tener oportunidades como esta", dijo el centrocampista azulgrana al programa 'Tu diràs'. Un esfuerzo que se ha visto recompensado.

Le costó mucho su paso por La Masia, pues no acababa de desarrollar su físico. "Fueron momentos duros ver que no das el paso al fútbol profesional, pero el club me ayudó mucho", recordó. Necesitó ayuda, porque "la cabeza es muy importante. Si no, después no vas a rendir"

Reconoció el onubense que la decisión de "marchar a Linares la temporada pasada fue un poco dura, pero me propuse que la cesión fuera bien y poder volver al Barça".

"Aprendemos mucho de Xavi, es muy cercano"

Dicho y hecho. Xavi Hernández le dio mucha confianza desde el principio. "No me lo esperaba, fui a entrenar como yo soy, con personalidad. Xavi se fijó en mí, me dio la oportunidad y me está ayudando mucho. Es muy cercano con todos y sobre todo con los centrocampistas, él ha sido de los mejores de la historia y aprendemos mucho de él", aseguró sobre el técnico barcelonista.

Y ahora tiene la oportunidad de jugar junto a los mejores: "Imagínate, verte al lado de Lewandowski, de Gündogan en el vestuario. Jugadores que antes veías por la tele y agora estar a su lado es un sueño".

"Pedri tendrá minutos tras el parón"

También con Pedri. El tinerfeño se quedó impresionado por la calidad de Fermín cuando le conoció y el onubense explicó que fue “un placer que hablara así de mí, tengo muy buena relación con él y estoy esperando a que se recupere pronto para disfrutar de su juego. Creo que después del parón tendrá minutos y a ver si está al cien por cien para el clásico", desveló su compañero.

Para terminar, el objetivo y el sueño personal de "seguir teniendo oportunidades y el año que viene, ojalá estar en la plantilla".