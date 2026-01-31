La versión más letal de Lamine vuelve cuando el Barça más lo necesita

Lamine Yamal recibió el premio a mejor jugador del partido tras una magistral actuación en la que volvió a marcar diferencias. El extremo fue el gran protagonista de una noche exigente y con muchos altibajos del Barça, que terminó imponiéndose por 1-3 ante un equipo trabajado y difícil como el de Eder Sarabia. El resultado se quedó corto, ya que el conjunto azulgrana generó ocasiones de todo tipo y pudo cerrar el encuentro con una ventaja mucho más amplia.

El primer golpe llegó pronto. En el minuto 6, Lamine aprovechó un gran pase de Dani Olmo, dejó atrás con facilidad a su excompañero Iñaki Peña y abrió el marcador con una acción llena de calidad y calma. Fue el inicio perfecto para un Barça que, pese a ello, terminó complicándose más de lo esperado.

Desde el inicio, Lamine asumió toda la responsabilidad en ataque. Cada balón que pasaba por sus pies terminaba siendo una ocasión de peligro. Sin embargo, el partido avanzaba y el Barça acumulaba llegadas, pero el acierto no acompañaba, en una sensación que recordaba demasiado a lo ocurrido en el Reale Arena hace dos semanas atrás. Ocasiones claras y dominio constante que se topaban con un marcador que no terminaba de reflejar lo que pasaba sobre el césped.

La diferencia con esa difícil noche en San Sebastián es que casi todas las jugadas tuvieron el mismo origen: Lamine Yamal. El extremo firmó un encuentro de nivel altísimo, tan alto que muchos ya no dudan en compararlo con su versión más brillante de la temporada pasada en San Siro. Lamine se sintió muy suelto y trabajador ante un Adrià Pedrosa muy superado defensivamente desde el primer minuto. El jugador de Rocafonda desbordó y decidió a su antojo.

El equipo tuvo cerca de una decena de ocasiones claras que no logró transformar, y esa falta de acierto permitió al Elche mantenerse con vida durante más minutos de los previstos. Aun así, Lamine nunca dejó de aparecer y ayudó atrás, pidiendo la pelota una y otra vez para seguir liderando cada ataque. El planteamiento local le dio libertad para recibir y crear, y el público del Martínez Valero asumió pronto que poco podía hacer ante tanto talento.

En el tramo final perdió algo de frescura, pero el partido ya estaba decidido. Incluso se quedó sin una última ocasión clara cuando el árbitro señaló el final en una contra prometedora. Partidos como este confirman que, aunque la pubalgia es una lesión pesada y traicionera, Lamine ya no la arrastra. El extremo e mueve con naturalidad y marca el ritmo del equipo a su antojo, dando goles, asistencias y sobretodo, puntos. Hay Lamine para rato.