La versión del Barça sobre el caso Lamine Yamal

El Barça ha ofrecido su versión de los motivos que han llevado a la desconvocatoria de Lamine Yamal con la selección española y, en concreto, del proceso llevado a cabo con el jugador, siempre con el objetivo final de que el canterano se recupere de la pubalgia.

Según fuentes del club azulgrana, "el jugador Lamine Yamal continúa bajo la supervisión de los Servicios Médicos del FC Barcelona, que mantienen una comunicación constante con la RFEF". Desde la entidad insisten en que todo el proceso se ha llevado a cabo de forma coordinada y transparente con la Federación, y que el objetivo es garantizar la salud del jugador. Por ello, "con el objetivo de garantizar la mejor recuperación posible, el Club ha consultado al Dr. Ernest Schilders, reconocido experto belga y eminencia en la materia".

El cirujano belga Ernest Schilders, una eminencia en cirugía poco invasiva para eliminar el dolor de la pubalgia, se reunió con Ricard Pruna para hablar sobre la pubalgia de Lamine Yamal. / SPORT

Las mismas fuentes añaden que "el Dr. Schilders tenía programada una visita con el jugador ayer lunes, 10 de noviembre, en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, después del partido contra el Celta de Vigo". Durante esa revisión médica, el especialista "valoró muy positivamente la evolución de la lesión, que se encuentra controlada, a pesar de los riesgos inherentes a este tipo de patología".

Comunicación constante

Tras la valoración conjunta entre el médico belga, los servicios médicos del club y el propio futbolista, "se decidió aplicar un tratamiento de radiofrecuencia para continuar avanzando en su recuperación definitiva". Este procedimiento, explican, "implica un período de reposo y un seguimiento específico, de los cuales la RFEF fue informada inmediatamente por los Servicios Médicos del FC Barcelona".

Lamine Yamal a su llegada a Balaídos / FC BARCELONA

Finalmente, el Barça recalca que "el Club actúa en todo momento de manera responsable y coordinada, de acuerdo con el jugador, con el único objetivo de garantizar su recuperación óptima". Con esta versión, el club pretende dejar claro que la decisión de aplicar el tratamiento y de que Lamine Yamal no jugara durante este parón con la selección española fue consensuada, médica y exclusivamente orientada al bienestar del futbolista.