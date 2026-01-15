El verdugo del Real Madrid, artífice del regreso de Fermín al Barça: "Todo empezó con él"

La machada del Albacete ante el Real Madrid ya tiene un hueco en el libro de historias rocambolescas de la Copa del Rey. El conjunto castellanomanchego, decimoséptimo en LaLiga Hypermotion, tumbó al gigante blanco en el debut de Arbeloa. Más allá de las dos genialidades de Jefté, el artífice del 'Albacetazo' tiene un nombre propio: Alberto González.

El técnico del 'Queso mecánico', que aterrizó en el club en marzo de 2024, es uno de los impulsores de la carrera de Fermín López, actual futbolista del Barça y de la selección española. El onubense, antes de consolidarse en el primer equipo azulgrana, tuvo que emprender un viaje de ida y vuelta a Linares, donde coincidió con Alberto González, quien fue su entrenador.

El mediapunta del FC Barcelona recaló en el Estadio Municipal de Linarejos en verano de 2022 tras cerrar su etapa de juveniles, donde no terminaba de destacar porque físicamente estaba por detrás del resto. Por esa razón, el Barça no lo veía para su filial y tomó la decisión de cederlo, en principio, al Olot, de Segunda RFEF.

"Todo empezó en el Linares, con Alberto González"

Sin embargo, Alberto González, que lo conocía de la estancia de ambos en el Real Betis, cuando Fermín aún era alevín, lo pidió para el Linares, donde el onubense explotó, sobre todo en el tramo final del curso, en el que anotó once de los doce goles de la temporada. "En la segunda vuelta explotó. A nivel muscular hizo un paso muy grande. La determinación con la que actúa, junto al crecimiento en lo físico que ha tenido en poco tiempo y el nivel de confianza tan grande que ha ido cogiendo, hace que ahora esté desarrollando su máximo potencial", explicó el actual entrenador del Albacete en declaraciones a la 'Cadena SER'.

Fermín, que se ha convertido en uno de los baluartes del Barça, siempre tiene palabras de agradecimiento hacia Alberto González, que cambió su destino en el mundo del fútbol y le ayudó a ser más incisivo de cara a portería rival. "Todo empezó en el Linares, con Alberto González. Ahí hice el cambio físico. Él sí me lo reclamaba mucho porque me veía esa capacidad", reconoció el mediapunta de 22 años en una entrevista a 'El País'.

Alberto González, tres años y medio después de acoger a Fermín en el Linarejos, ha logrado la mayor hazaña de su trayectoria como entrenador profesional, mientras que su ojito derecho brilla en el FC Barcelona y en la Selección. Quien sabe si, en caso de que el Barça avance a cuartos de final de la Copa del Rey, maestro y aprendiz se vuelven a cruzar por el camino.