Budimir, el 'verdugo del Barça' al que se agarra Osasuna

Osasuna no está pasando por su mejor momento. El cuadro rojillo ha sumado solo 3 de los últimos 15 puntos en juego y ha pasado de ser un firme candidato a los puestos europeos a quedar algo descolgado. Pero incluso en las 'duras', Ante Budimir no ha perdido su olfato goleador y ha marcado en las dos últimas jornadas ligueras. El croata ha mantenido su idilio en la eliminatoria de la UEFA Nations League frente a Francia (marcó en el 2-0 de Split) y es la gran esperanza de los rojillos en el duelo de Montjuïc. Vicente Moreno no podrá contar con Bryan Zaragoza, que tanto daño le hizo al Barça en la primera vuelta, pero sí espera el osasunismo la participación de un Budimir que firmó un doblete en El Sadar, fue nombrado el MVP del partido y se le da bien el cuadro azulgrana.

La acumulación de partidos y el hecho de que Osasuna tendrá que afrontar otro partido muy complicado el domingo en San Mamés pueden generar dudas en el técnico de los rojillos, aunque Budimir tiene muchos números de jugar en Montjuïc y buscar de marcarle su quinto gol al FC Barcelona en partido oficial, pues ya le firmó, además del de la primera vuelta, otro doblete a los azulgranas cuando era futbolista del Real Mallorca.

Osasuna - Getafe | El gol de Ante Budimir

El de Zenica, que salió de Bosnia con 9 meses por la guerra de los Balcanes y es internacional con Croacia, regresó este martes con Osasuna después de acumular 120 minutos contra Francia, pues titular en los dos encuentros de la eliminatoria y sustituido en ambos hacia la hora de partido. Los rojillos se entrenaron en El Sadar con la gran novedad del delantero, ya que el otro internacional, Enzo Boyomo, tuvo partido con Camerún y en su caso, viajará directamente hacia Barcelona.

Tercero en la lucha por el 'Pichichi'

Budimir, por el contrario, habrá podido realizar dos sesiones de entrenamiento con su equipo antes de jugar en Montjuïc. A sus 33 años, es una pieza clave en el conjunto navarro y no se ha perdido ni un solo encuentro de Liga. Además, ha sido titular en 24 de los 27 encuentros de los rojillos en el campeonato de la regularidad con un balance de 15 goles y 2 asistencias, lo que le permite estar en tercera posición de la lucha por el 'Pichichi', solo por detrás de Lewandowski (22) y Mbappé (20).

Está a dos goles que alcanzar la marca de la temporada pasada, cuando se quedó en 17 dianas, y lo peor para el Barça es que, además del gol marcado con Croacia, viene de 'mojar' en los dos últimos encuentros con los pamploneses, frente a Valencia y Getafe. Sin duda, Budimir es un gran peligro para los azulgranas y la gran esperanza rojilla.