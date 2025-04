Un verano de retoques: así afronta el Barça el próximo mercado de fichajes

El FC Barcelona tiene todos los sentidos puestos en el apasionante final de la temporada que le espera al equipo de Hansi Flick. El conjunto blaugrana, campeón de la Supercopa de España a principios de año, sigue vivo en la lucha por todos los títulos y la afición está volcada para intentar ‘empujarlo’ hacia tantos éxitos como sea posible. La Liga pinta bien, la Champions ilusiona enormemente y la final de la Copa del Rey contra el Madrid es la oportunidad más cercana de levantar un trofeo.

Paralelamente, sin embargo, la entidad culer trabaja en la confección de la plantilla para la próxima temporada con un ojo puesto en las necesidades deportivas y el otro en la situación económica. El club confía en poder maniobrar en el mercado la regla 1:1 este verano porque los asientos VIP estarán construidos antes del 30 de junio, pero independientemente de que lo acabe logrando o no, no se contempla ninguna inversión importante en el corto plazo. Se realizará algún retoque para apuntalar un elenco de futbolistas que a día de hoy ya es competitivo al máximo nivel.

En un contexto financiero en el que toca escoger prioridades, una de las primeras carpetas que ha perdido jerarquía es la del ‘9’. Salvo giro de guion, el Barça no se ‘lanzará’ a por un relevo de primer nivel a Robert Lewandowski. El ariete polaco está rindiendo muy bien este curso y Ferran Torres ha demostrado que está sobradamente preparado para ejercer de recambio de garantías. Además, Dani Olmo también puede ocupar la demarcación de referencia ofensiva con un perfil es mucho más móvil y combinativo.

En el Barcelona también se ve muy complicado reforzar la posición de extremo con Nico Williams. Lamine Yamal y Raphinha son indiscutibles en el once titular y un fichaje como el suyo implicaría una inversión muy elevada que a día de hoy no entra en los planes blaugrana. El extremo del Athletic Club sigue gustando, claro está, pero si no se produce ningún cambio de escenario es muy posible que su tren ya haya pasado.

En este sentido, la dirección deportiva del Barça, encabezada por Deco, entiende que los principales retoques deben llegar en defensa. Ahora mismo la nómina de centrales es muy amplia y la llegada de Jonathan Tah, el gran deseado, está supeditada a lo que suceda con Andreas Christensen y, sobre todo, Ronald Araujo. En los laterales, sin embargo, sí que se contempla alguna llegada. Especialmente en el carril derecho, pues Jules Koundé está mostrando un tono físico espectacular pero sus niveles de protagonismo no parecen sostenibles en el futuro a medio plazo.