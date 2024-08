"Este verano fue diferente, el Barça vino con todo"

Teníamos unas ganas voraces de ver a Dani Olmo en acción. Pero ni en nuestras películas mentales más optimistas llegamos a pensar en un estreno como el que tuvo en Vallecas. Dani lo dinamitó todo y fue la clave para desatascar a un Barça que había estado más bien espeso en la primera mitad. Nos acercamos a la Ciutat Esportiva Joan Gamper para charlar con el ‘Mago’, como le llamaban en Alemania. Nos cuenta algunos de sus trucos mejor guardados.

Dani, eres consciente de que dejaste expectativas altísimas en tu debut…

Podría ser, pero siempre las expectativas son máximas para este club. Estaba muy motivado, con muchas ganas por debutar. Fue algo soñado.

¿Cuántas cosas se te pasaron por la cabeza antes de entrar después tantos años, rumores, tema inscripción…?

Me di cuenta de que era de verdad. Es una realidad. Llevaba mucho tiempo esperando, desde que llegué estaba esperando, con muchas ganas. Se dio todo perfecto.

Entras y como si nada, sangre de horchata, recital, como si hubieras jugado toda la vida con todos…

Tenía más ganas que nervios. Conocía a la mayoría del equipo por la selección y los que no es muy fácil jugar con ellos, con Rapha, con Robert, con Jules. Tenía muchas ganas. Desde que llegué la adaptación fue muy fácil para mí. Estaba preparado.

Olmo nos enseña uno de sus trucos de 'Mago' / Ferrándiz

Te tengo que preguntar por esa triste noticia final en Vallecas. ¿Cómo lo vivisteis en el vestuario?

Fue duro. Cuando te enteras de una noticia así, de un compañero tan joven, que estaba jugando sus primeros partidos y haciéndolo tan bien. La vida te pone a prueba a veces, estamos con él y seguro que se recuperará y volverá aún más fuerte.

Menuda irrupción, la de Bernal.

Estábamos todos muy contentos con su irrupción, no es fácil tan joven. Generación de Pau y Lamine, nos aportaba muchísimo. Tendrá que parar pero seguro que volverá y nos seguirá ayudando.

Y hablando de jóvenes. Ya disfrutaste al lado de Lamine en la Eurocopa y el otro día ya funcionó la sociedad como la seda. ¿Cómo es jugar a su lado?

Lamine es un jugador con el que siempre me he entendido muy bien, tanto en la selección como en el Barça. Ya se vio en el primer partido. No tiene techo. Un jugador tan joven y siendo tan diferencial en todo un Barcelona…que siga así, trabajando duro.

Antes del partido Lamine me dijo que marcaría y le comenté que hiciera conmigo la celebración

¿Crees que podrá comer en la mesa con los mejores de la historia en breve?

Es muy joven aún, él tiene su camino, lo sabe. Que siga trabajando con esa calma y humildad y llegará donde quiera.

¿Cómo surgió lo de hacer la celebración del gol con él?

La celebración llevo tiempo haciéndola, en Leipzig y en la selección. La hago por Damian Lillard. Cuando mete triples importantes hace eso de mirar el reloj, es ‘el tiempo de aparecer’. Lamine sabe que es la celebración que hago y me dijo que iba a marcar y le dije: ‘Si marco hacemos la celebración juntos’. Y así fue.

Y luego está la figura de Pau Cubarsí. Entiendo que tener a un central con esa capacidad de filtrar pases y romper líneas tiene que ser un lujo...

No me sorprende Pau. Lo conozco de la selección. Va a tener mucha más madurez este año, nos aporta mucho a nuestra idea de juego. Es importante que un central rompa líneas y lo hace a la perfección. No pierde balones, no falla pases, gana duelos, nos aporta muchísimo.

Una década atrás decidiste marcharte en busca de un proyecto que garantizara más números de llegar a la élite. Ahora varios chicos de 17 años han derrumbado la puerta y son importantes en el primer equipo del Barça.

Dani Olmo habló con SPORT tras su debut como azulgrana / Marta Fernández

Han pasado 10 años de un momento a otro. Me alegro por todos los chicos que salen, lo celebro, que puedan aportar tanto al primer equipo y siendo diferenciales. La masia siempre va a sacar jugadores.

¿Alguna vez te has arrepentido de dejar La Masia hace 10 años?

No me he arrepentido de ir a Croacia. En ese momento tenía claro que era lo mejor. Allí apoistaron por mí. Han cambiado muchas cosas en en el Barça estos 10 años. Lo mismo que sentí hace 10 años por el Dinamo o hace cinco por el Leipzig lo he sentido ahora por el Barça. Siempre lo he considerado mi casa, un sueño, un objetivo poder volver.

Con mi padre mirábamos los vídeos de mis partidos; él me ayudó a hacer mejores a los demás, a aprovechar el espacio

Creo que tu padre ha tenido mucho que ver en tu forma de jugar, en tu transformación, en cómo orientas el balón...

Cuando empecé a jugar más a menudo en Zagreb, con 17-18, lo hice ya en posiciones intermedias. Y empezamos a analizar más los partidos, más allá de las decisiones de si hacía algo bien o mal. De los controles, de mi posición en el campo. Con mi padre revisábamos los partidos juntos, mirando el tema individual, nada táctico ni de equipo. Cosas que yo podía hacer para mejorar o para dar mejores situaciones a mis compañeros. He aprendido mucho a leer los partidos, a mirar dónde están los espacios, a saber moverme. Está claro que aún puedo mejorar y me gusta aprender. Cuando estoy en el campo intento mirar más allá de donde está el balón.

¿Llegaste a ver peligrar tu fichaje?

Este verano fue diferente. Barça vino con todo, me querían sí o sí y no tuve dudas. Tenía otras opciones, pero cuando vino el Barça lo tenía claro.

¿Qué objetivos se ha marcado el vestuario para esta temporada? Luchar por títulos, vais más partido a partido...

Ganar, ese es el objetivo. Por eso he venido. Quiero ganar, es el objetivo del equipo, cualquiera te dirá lo mismo. Hay equipo para eso, competir. Llevamos un buen inicio, pero sobre todo competir. Ese es el objetivo y estar hasta el final.

Como curiosidad, Dani. Si fueras director deportivo del Barça y te dieran un cheque en blanco, ¿a quién ficharías?

Si tuviera un cheque en blanco, habría tantos…yo creo que a Messi o a Busquets. Para mí Messi ha sido siempre el mejor de la historia. Igualmente con el equipo que tenemos me quedaba tranquilo.

¿Qué te comentó Hansi Flick antes de entrar al césped en Vallecas, Dani?

Hansi me pidió que me moviese entre líneas, donde me gusta, que conectase con Pedri y con los de arriba. Me sentí cómodo.

¿Os comunicáis en alemán?

Me lo dijo en una mezcla de inglés y alemán.

¿Dominas bien el idioma? No sé si has cogido el rol un poco de Thiago en las traducciones y comunicación...

Yo el alemán lo entiendo, hablar me cuesta un poco pero podría. No… traductor no, sí que a veces si hay que hacer una aclaración la hago, o si tengo un compañero al lado que no entiende bien, le explico. Lo típico de vestuario, vaya.

Explícanos un poco cómo es Flick, su método, su relación con el jugador...

Bien. Cercano, comunicativo, muy ambicioso por ganar. Aunque tengamos un buen inicio siempre está mirando al siguiente partido. El pasado no vale y hay que mirar el siguiente y seguir ganando.

Tiene fama de sargento, pero al mismo tiempo se le ve bastante tranquilo e impasible. ¿Ha pegado alguna bronca ya?

Hasta ahora no se le ha escuchado alzar tanto la voz. Alguna vez sí que lo ha hecho, pero nada fuera de lo normal (risas).

¿Dónde se siente más cómodo jugando Dani Olmo en el campo? ¿Habéis hablado con el míster sobre ello?

Ya se vio en el partido, él me conoce de la Bundesliga, sabe dónde jugaba ahí y dónde rendía mejor. Sabe dónde puedo jugar. En el primer partido me puso por detrás del ‘9’, al lado de Pedri, es donde mejor me siento. Aunque sabe que podría jugar en cualquiera de las posiciones de arriba.

Rodrygo, Vinicius, Bellingham, Mbappé... ¿este Real Madrid intimida, cómo lo veis en el vestuario?

No lo vemos. Solo que depende de nosotros. Sabemos que el Madrid tiene un gran equipo también, pero no nos preocupa. Nosotros a ir partido partido, a mejorar. Mbappé es uno de los mejores del mundo, que esté en la Liga habla bien de la Liga. Está bien, siempre mejora la Liga.

Con la lesión de Marc Bernal, ¿quién crees que debe ocupar su puesto o habría que ir al mercado?

Tenemos jugadores que pueden jugar en esa posición. Casadó, Eric también ha jugado los primeros partidos ahí de ‘6’, luego cuando vuelva Frenkie, Gavi... al final el equipo es bueno y tenemos garantías para esa posición. Pero el club es el que decide, claro.

¿Quién te ha sorprendido más de los que no conocías dentro del vestuario?

Que no conociera tanto a Rapha, a Raphinha. Lo había visto, pero no había jugado con él. La calidad... es un jugador que creo que nos entenderemos bien y que lo da todo por el equipo, trabajador. Es un jugador de equipo lo poco que he visto. Está pendiente de los jóvenes.

¿Alguna promesa si ganáis la Liga o la Champions? Rubio platino ya no, pero algo se nos ocurrirá...

Queda mucho, lo dejamos para más adelante, para la próxima entrevista. Sabéis que cumplo enseguida, ya lo he demostrado...