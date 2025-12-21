Dónde ver el Villarreal - Barcelona de LaLiga hoy por TV, online y en directo

Villarreal y FC Barcelona se dan cita en el Estadio de la Cerámica hoy domingo 21 de diciembre a las 16:15 horas (CET) para disputar el partido correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025/26.

En su último compromiso del año antes del parón navideño, el Barça quiere mantener su dinámica liguera tras encadenar siete victorias consecutivas en LaLiga desde la derrota en el Clásico. Los de Hansi Flick llegan como líderes y, pase lo que pase en Vila-real, se irán a las vacaciones en lo más alto de la tabla.

El rival no invita a la relajación: el Villarreal se presenta como uno de los equipos más sólidos del campeonato, instalado en la zona alta con 35 puntos en 15 partidos, y con el factor campo a su favor en un duelo de máxima exigencia. Además, el conjunto amarillo afronta la cita con bajas importantes en su plantilla y después de quedar eliminado recientemente de la Copa del Rey.

Flick, en una imagen en Guadalajara / Dani Barbeito

¿Dónde ver el Villarreal - Barcelona hoy por TV y online?

El partido entre FC Barcelona y Villarreal, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV y en directo y en streaming a través de DAZN LaLiga.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Villarreal a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.