Dónde ver el Valencia - Barcelona de LaLiga hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Valencia CF se dan cita en Mestalla hoy sábado 23 de abril a las 21:00 horas (CEST) para disputar la jornada 38 de LaLiga EA Sports. A pesar de que los azulgranas no se juegan nada tras cantar el alirón hace escasas jornadas, el conjunto che todavía tiene opciones de entrar en Europa, concretamente en la Conference donde todavía el billete queda por decidirse.

Poco o nada tiene por jugarse el FC Barcelona este sábado en Mestalla más allá de intentar cerrar la temporada con 97 puntos en Liga. Sería una de las puntuaciones más altas de la historia del club, y aunque no podrán llegar a los 100 tras su último tropiezo contra el Alavés, poder entrar en los libros de los récords es siempre un buen incentivo.

Robert Lewandowski, con el FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Será el último partido de Robert Lewandowski como azulgrana y se despedirá con el campeonato liguero bajo su brazo. En clave valencianista, a pesar de una temporada complicadísima, el Valencia todavía puede entrar en Europa si hay tropiezos de Getafe y Rayo Vallecano, siempre que consiga ganar al FC Barcelona hoy en Mestalla.

¿Dónde ver el Valencia - Barcelona de LaLiga EA Sports hoy por TV y online?

En España, el encuentro de LaLiga EA Sports entre FC Barcelona y Valencia, correspondiente a la jornada 38, se podrá ver en directo a través de DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55 O113).

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