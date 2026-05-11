Dónde ver la rúa del Barça 2026 gratis por TV, online y en directo

El FC Barcelona celebra hoy lunes 11 de mayo a partir de las 17:00 horas (CEST) la tradicional rúa de los campeones tras conquistar LaLiga EA Sports 2025/26. Una vez cantado el alirón tras la victoria en el Spotify Camp Nou contra el Real Madrid, la ciudad condal sale a las calles para festejar la 29ª Liga de la historia del club, un hecho histórico que unirá a afición y equipo en un ambiente festivo.

El equipo azulgrana se proclamó campeón liguero con su victoria contra el Real Madrid de este domingo. Hansi Flick volvió a confirmar su dominio en el campeonato español con su segundo campeonato consecutivo, esta vez con incluso más margen que en su primera Liga la temporada pasada. Son tiempos dulces para el Barça, que celebra la gestación de un equipo prometedor que ha nacido con la capacidad de competir y ganar todos los títulos.

Así será la rúa del FC Barcelona / FCB

La celebración de la 29ª Liga de la historia del Barça se centrará en la tradicional rúa de los campeones. El autobús con el equipo partirá desde el acceso 13 del Spotify Camp Nou y recorrerá las calles de Barcelona pasando por tres puntos de animación, situados en la calle Berlín con Josep Tarradellas, en Balmes con Gran Vía y en Consell de Cent con Passeig de Gràcia.

Se espera una afluencia masiva para que la afición pueda ver de cerca al equipo campeón de LaLiga, una oportunidad única para celebrar junto con el resto de aficionados los éxitos conseguidos estas temporadas. Se expondrán LaLiga conquistada este domingo y la Supercopa de España, lograda en enero contra el propio Real Madrid.

¿Dónde ver la rúa del Barça gratis hoy por TV y online?

En España, la rúa de campeones del Barça tras conquistar LaLiga 2025/26 se podrá seguir en abierto a través de TV3, Esport3 y Teledeporte. Además, Barça One, la televisión oficial del club, ofrecerá toda la cobertura con entrevistas e imágenes desde dentro.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la rúa de campeones del Barça a través de nuestra narración en directo y las mejores declaraciones de los protagonistas.