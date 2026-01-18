Dónde ver el Real Sociedad - Barcelona: El Barça de Flick, sin Raphinha

El FC Barcelona visita este domingo 18 de enero el Reale Arena para enfrentarse a la Real Sociedad en la jornada 20 de LaLiga EA Sports 2025/26. Los azulgranas, líderes destacados tras una primera vuelta casi impecable, buscan asaltar uno de los feudos más complicados del campeonato para mantener el pulso por el título.

El encuentro llega marcado por dos nombres propios: Raphinha, que se queda en Barcelona tras confirmarse que no ha superado el golpe sufrido durante la semana, y Marc-André Ter Stegen, cuya salida al Girona es inminente, dejando el arco definitivamente en manos de Joan García.

¿A qué hora es el Real Sociedad - Barça hoy?

El partido se disputa este domingo 18 de enero de 2026 a las 21:00 horas (horario peninsular español). El Reale Arena presentará un lleno absoluto para el regreso de la competición doméstica tras la Copa del Rey.

Horarios en el resto del mundo:

Estados Unidos: 12:00h (PT) / 15:00h (ET)

12:00h (PT) / 15:00h (ET) México: 14:00h

14:00h Colombia / Perú / Ecuador: 15:00h

15:00h Argentina / Chile: 17:00h

¿En qué canal televisan el Real Sociedad - Barcelona?

Para España, la emisión del partido estrella de la jornada 20 corresponde en exclusiva a DAZN. Estos son los canales específicos donde puedes sintonizarlo:

DAZN LaLiga: Disponible en la app de DAZN y en los diales 55 de Movistar+ y 113 de Orange TV .

Disponible en la app de DAZN y en los diales y . DAZN LaLiga 2: (Multifútbol en caso de coincidencia).

(Multifútbol en caso de coincidencia). LaLiga TV Bar: Dial 300 de Movistar+ (para locales públicos).

Dónde ver online el partido del Barça

Si prefieres seguir el encuentro en dispositivos móviles, podrás hacerlo a través de la App de DAZN o las aplicaciones oficiales de Movistar+ y Orange TV si tienes contratado el paquete fútbol. Además, en SPORT.es te ofreceremos el mejor minuto a minuto en directo con estadísticas en tiempo real.