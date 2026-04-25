Dónde ver el Getafe - Barcelona de LaLiga hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Getafe se dan cita en el Coliseum hoy sábado 25 de abril a las 16:15 horas (CEST) para disputar la jornada 32 de LaLiga EA Sports. Después del enésimo tropiezo del Real Madrid este viernes contra el Real Betis, los azulgranas tienen la posibilidad de ponerse a once puntos de los blancos al frente de la clasificación y prácticamente sellar el título liguero esta temporada.

LaLiga parece vista para sentencia después de los últimos resultados estas semanas. El equipo de Hansi Flick no ha fallado en sus encuentros más recientes y tiene el título a tocar a pesar de la dura recta final de campeonato que le espera. Esta jornada, los azulgranas visitaban el Coliseum, uno de los estadios más complicados que les quedaban y morada de un Getafe que no pierde en su feudo contra el Barça desde 2019.

Los técnicos del Getafe, Pepe Bordalás y del FC Barcelona, el alemán Hansi Flick, / EFE/Chema Moya

A pesar de que sumar los tres puntos será una tarea complicada, lo cierto es que el conjunto de Hansi Flick no tiene urgencia de ganar. Una victoria les pondría a once puntos del Real Madrid a falta de cinco jornadas por disputarse con un Clásico entre medias, una oportunidad de oro para ampliar más todavía su renta. Enfrente estará un Getafe imparable que se encuentra en una impresionante sexta plaza y busca recortar distancias con el Betis, quinto clasificado.

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En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Getafe y FC Barcelona de la jornada 32 se podrá ver en directo a través de Movistar+LaLiga (dial 54) y en M+LaLiga desde Orange (107).

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