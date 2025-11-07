Dónde ver el entrenamiento del Barça en el Spotify Camp Nou hoy por TV, gratis y en directo

Los culés regresan al Spotify Camp Nou. El día tan esperado ya ha llegado, y con ello nuevos momentos emocionantes para el barcelonismo en un nuevo estadio, que será uno de los mejores del mundo. Después del paso por Montjuïc y por el Johan Cruyff, el FC Barcelona vuelve a pisar el Camp Nou un entrenamiento abierto a los socios y aficionados que marca el inicio de una nueva etapa con 23.000 almas llenando las gradas.

Tras un rápido 'sold out' en las entradas que salieron a la venta, se espera un gran ambiente en el estadio y grandes momentos de comunión entre los culés y los jugadores de la primera plantilla. Habrá, seguro, mucha 'Laminemanía' entre los allí presentes.

El regreso de este viernes es solo el primer paso del retorno definitivo, pero si se cumplen los plazos que manejan desde el club, el Barça podrá disputar un partido oficial a finales de noviembre, cuando todos los permisos de la fase 1B del proyecto permitan abrir el recinto con capacidad para 45.000 espectadores. El rival podría ser el Athletic Club (22-N) o el Alavés (29-N), pero antes, 23.000 almas culés vivirán el adelanto más esperando. El Barça vuelve a casa.

¿Dónde ver el entrenamiento del Barça en el Spotify Camp Nou hoy por TV y online?

En España, el entrenamiento a puertas abiertas del FC Barcelona se podrá ver por TV y online de forma gratuita a través del streaming oficial del club en su canal de Youtube, programado para las 10:30 horas. Como alternativa en televisión, se podrá seguir a través de Esport 3 durante el programa 'Gol a gol'.

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el entrenamiento a través de nuestra narración en directo, así como los detalles que pasen desapercibidos, las reacciones de la afición y toda la última hora.