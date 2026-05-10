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Dónde ver el clásico entre Barcelona y Real Madrid hoy por TV, online y en directo
A qué hora empieza el clásico del Barça contra el Real Madrid hoy y en qué canal de TV ver la jornada 35 de LaLiga EA Sports
Dónde ver el clásico entre Barça y Real Madrid y dónde ver hoy por TV
FC Barcelona y Real Madrid se dan cita en el Spotify Camp Nou hoy domingo 10 de mayo a las 21:00 horas (CEST) para disputar la jornada 35 de LaLiga EA Sports. El clásico del fútbol español vuelve a escena una vez más, un partido crucial para el devenir del título liguero que podría saldarse con alirón azulgrana.
Ambos equipos llegan al duelo separados a 11 puntos de diferencia, una distancia prácticamente insalvable para el segundo clasificado, en este caso el Real Madrid. Los blancos se agarran a las mínimas opciones que tienen de poder pelear el título de LaLiga, aunque todo ello pasa por ganar en el Spotify Camp Nou para recortar terreno al Barça.
Y es que al equipo de Hansi Flick le bastaría con una victoria o un empata para ser campeones de Liga. Los azulgranas tienen todo a favor para salir del clásico liguero cantando el alirón, algo que sería todavía más especial de hacerlo contra el Real Madrid.
A nivel deportivo, es indudable que el FC Barcelona llega en mucha mejor forma. Los líos internos en Valdebebas y las múltiples peleas entre jugadores han roto un vestuario que se encuentra dividido, pero que atesora una enorme cantidad en todas sus filas para ser candidato a la victoria.
¿Dónde ver el Barcelona - Real Madrid de LaLiga hoy por TV y online?
En España, el partido entre Barça y Real Madrid se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54 O110).
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Barcelona y Real Madrid a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas.
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