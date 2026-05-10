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Dónde ver el clásico entre Barcelona y Real Madrid hoy por TV, online y en directo

A qué hora empieza el clásico del Barça contra el Real Madrid hoy y en qué canal de TV ver la jornada 35 de LaLiga EA Sports

Dónde ver el clásico entre Barça y Real Madrid y dónde ver hoy por TV

Fermín celebra un gol con el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou

Fermín celebra un gol con el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou / EFE

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

FC Barcelona y Real Madrid se dan cita en el Spotify Camp Nou hoy domingo 10 de mayo a las 21:00 horas (CEST) para disputar la jornada 35 de LaLiga EA Sports. El clásico del fútbol español vuelve a escena una vez más, un partido crucial para el devenir del título liguero que podría saldarse con alirón azulgrana.

Ambos equipos llegan al duelo separados a 11 puntos de diferencia, una distancia prácticamente insalvable para el segundo clasificado, en este caso el Real Madrid. Los blancos se agarran a las mínimas opciones que tienen de poder pelear el título de LaLiga, aunque todo ello pasa por ganar en el Spotify Camp Nou para recortar terreno al Barça.

Archivo - Aurelien Tchouameni - Federico Valverde, Real Madrid CF

Archivo - Aurelien Tchouameni - Federico Valverde, Real Madrid CF / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

Y es que al equipo de Hansi Flick le bastaría con una victoria o un empata para ser campeones de Liga. Los azulgranas tienen todo a favor para salir del clásico liguero cantando el alirón, algo que sería todavía más especial de hacerlo contra el Real Madrid.

A nivel deportivo, es indudable que el FC Barcelona llega en mucha mejor forma. Los líos internos en Valdebebas y las múltiples peleas entre jugadores han roto un vestuario que se encuentra dividido, pero que atesora una enorme cantidad en todas sus filas para ser candidato a la victoria.

¿Dónde ver el Barcelona - Real Madrid de LaLiga hoy por TV y online?

En España, el partido entre Barça y Real Madrid se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54 O110).

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Barcelona y Real Madrid a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas.

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