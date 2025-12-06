Dónde ver el Betis - Barcelona de LaLiga hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Real Betis se dan cita en el estadio de La Cartuja hoy sábado 6 de diciembre a las 18:30 horas (CET) para disputar la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports. El conjunto azulgrana mide sus fuerzas ante uno de los equipos más en forma del campeonato que también necesita los puntos para no perder comba en la frenética carrera por Europa.

Si bien es cierto que la visita a feudo verdiblanco es una de las más incómodas que figuran en el calendario, el Barça la afronta en un estado de forma inmejorable. Con la última victoria ante el Atlético de Madrid en la jornada adelantada, el conjunto azulgrana encadena cinco triunfos consecutivos que le han permitido recuperar el liderato de la clasificación.

No se queda atrás el Betis, cuya última derrota en el campeonato doméstico se remonta al ya lejano 27 de octubre. Desde entonces, los verdiblancos registran dos empates y dos victorias, la última de ellas de gran importancia al haber tumbado al Sevilla a domicilio, que les han permitido asentarse en la quinta posición de la clasificación.

Antony, todo un ídolo en el bando verdiblanco de Sevilla / EFE

¿Dónde ver el Betis - Barcelona hoy por TV y online?

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre FC Barcelona y Real Betis se podrá ver por TV y online a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54 O110).

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Real Betis a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.