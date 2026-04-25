Dónde ver el Bayern - Barça de la Champions Femenina hoy gratis por TV, online y en directo

FC Barcelona y Bayern de Múnich se dan cita en el Allianz Arena hoy sábado 25 de abril a las 18:15 horas (CEST) para disputar la ida de las semifinales de la Champions League Femenina. Ha llegado el momento de la verdad para las azulgranas, que aspiran a llegar a su sexta final consecutiva de la competición europea en el caso de superar a las bávaras, un equipo que viene en buena dinámica.

El equipo de Pere Romeu logró esta semana el undécimo título liguero tras vencer al RCD Espanyol en la Liga F. Era cuestión de tiempo, pero se trata de una buena noticia para las azulgranas que pueden centrarse en las dos competiciones que les quedan. En la Copa de la Reina esperan la final contra el Atlético de Madrid; en Champions, solamente tres partidos las separan de su cuarta corona.

Alexia Putellas, estrella del FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El camino al Ullevaal Stadion de Oslo pasa por vencer al Bayern de Múnich a doble partido. Las bávaras perdieron por 7-1 contra las azulgranas en la primera jornada de la Champions, aunque desde entonces no han vuelto a perder; son 25 victorias y un empate desde entonces, un récord espectacular que puede hacer temblar las aspiraciones del Barça en Champions.

Sin embargo, el equipo azulgrana es el claro favorito para el título; tras arrollar al Real Madrid en cuartos de final con un global de 12-2, el Barça llega a su octava semifinal consecutiva, un auténtico récord que habla del buen y sostenido nivel del equipo estos últimos años.

¿Dónde ver el Bayern - Barça de la Champions Femenina por TV y en directo?

En España, el partido entre Barça y Bayern de Múnich de semifinales de la Champions League Femenina 2025/26 se podrán ver por TV y online a través de Disney+, plataforma de pago que ha adquirido los derechos de la competición.

Las dos opciones para ver la Champions League Femenina gratis en semifinales son TV3 y RTVE. El canal autonómico y el estatal emitirá en abierto el encuentro, una oportunidad única para seguir la competición sin pagos de por medio.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Bayern de Múnich a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.